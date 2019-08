Arthur: "Me gustaría que Neymar viniera al Barça"

Publicado 09/08/2019 13:55:52 CET

Arthur of Barcelona in action during La Liga Spanish championship, , football match between Barcelona and Valencia, February 02th, in Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain.

Arthur of Barcelona in action during La Liga Spanish championship, , football match between Barcelona and Valencia, February 02th, in Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain.

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Arthur Melo ha reconocido que tanto a él como al resto de sus compañeros les "gustaría" que su compatriota Neymar regresase al conjunto azulgrana, y ha asegurado que espera que Philippe Coutinho se quede esta temporada, afirmando que está "trabajando duro" para "ayudar" al equipo.

"A mí me gustaría. Pero no solo a mí: a los aficionados, a los jugadores, al equipo... Es un crack y me gusta mucho jugar con él en la selección", señaló ante los medios de comunicación en Ann Arbor, donde el equipo jugará su segundo amistoso en Estados Unidos.

A pesar de que le encantaría coincidir también con el exdelantero barcelonista en el conjunto culé, el brasileño reconoció que no ha hablado con él sobre su posible marcha del Paris Saint-Germain. "No hablé con él sobre este tema, no me gusta molestarle porque todos le preguntan eso. Yo no sé si viene o no, vamos a ver qué pasa", indicó.

Además, también se manifestó a favor de la continuidad de Philippe Coutinho en el equipo. "Es una elección de él. Tiene que hablar con su familia, estar contento. Creo que lo está y quiero que se quede. Es un crack", apuntó sobre una hipotética marcha del brasileño. "Está contento, está trabajando duro. Tiene todo para quedarse y ayudarnos", añadió.

Por otra parte, Arthur explicó que espera mejorar prestaciones en su segunda campaña como azulgrana. "Creo que la primera temporada ha sido muy buena, pero de adaptación. Ahora ya estoy adaptado, tengo que probar más que la temporada pasada. Estoy trabajando más, estoy más maduro, más adaptado al equipo. Esta temporada va a ser larga, pero estoy preparado", expresó.

"A nivel personal, el objetivo es mejorar la parte física, ya que la temporada pasada me costó un poco; por eso volví antes. A nivel de equipo es ganar todos los títulos posibles. Sabemos que es un poco difícil, pero estamos aquí para luchar por eso", subrayó el jugador, que acortó sus vacaciones para regresar antes a Barcelona.

Por último, espera seguir contando en los planes de Ernesto Valverde. "Cualquier jugador que juegue en el mediocampo del Barça tiene cualidades para jugar. Tenemos muchos jugadores de calidad no solo en el medio. Sea cual sea la elección del míster, va a estar bien", concluyó.