Noel Gallagher, sobre la declaración de culpabilidad del Manchester City: "Es triste para todos"

Archivo - Noel Gallagher - Malcolm Mackenzie / Pro Sports I / Afp7 / Europa P

LONDRES, 26 Sep. (dpa/EP) -

El cantante británico Noel Gallagher, aficionado del Manchester City, ha expresado su "conmoción" ante la noticia de que el club 'citizen' ha sido declarado culpable de prácticamente todos los cargos por infringir las normas financieras de la Premier League.

El viernes se supo que el City había sido declarado culpable de todos los cargos menos uno de los 115 presentados por la Premier League en febrero de 2023, acusaciones que el club siempre ha negado enérgicamente.

Gallagher, aficionado del City y estrella de Oasis, compartió sus impresiones sobre la noticia, calificándola de "bastante triste" para los aficionados y los jugadores. "Me sorprendió un poco cuando lo oí en la radio. Me sorprendió porque el club nos ha asegurado desde el principio que negaba rotundamente todos y cada uno de estos cargos", señaló en el podcast 'Let Me Talk'.

"Fue un poco impactante descubrir que nos han declarado culpables de todos menos uno de los cargos. Pero, en general, la verdad es que es bastante triste. Triste para los aficionados y para los jugadores", continuó.

Cuando se le preguntó si esto cambia el contexto de momentos como el gol de Sergio 'Kun' Agüero que dio el título liguero en 2012, Gallagher considera que no. "Nuestra atención como aficionados siempre está puesta en el campo y sabemos lo que vimos: lo ganaron en el campo. Pase lo que pase en la sala de juntas, no tiene nada que ver con los aficionados ni con los jugadores. Los jugadores ganaron ese partido y ese título en el campo", indicó.

"Que algunos de esos jugadores debieran haber estado allí o no, eso no tiene nada que ver con los aficionados. Nosotros estuvimos allí, sabemos lo que vimos. ¿Lo empaña todo? Supongo que a ojos de todos los demás en Inglaterra sí, pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí", concluyó.