Ona Batlle, sobre París 2024: "Es algo único, muy especial"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa de la selección española Ona Batlle reconoció la ilusión de toda España por lograr el billete a los Juegos Olímpicos de París 2024, con el partido "bastante completo" de este viernes ante Países Bajos para alcanzar la final de la Liga de Naciones.

"La primera parte ha sido muy buena, la segunda hemos sufrido más. Ha sido un partido bastante completo, hemos currado mucho y nos merecemos la victoria", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de ser la MVP del encuentro.

Batlle rubricó el 3-0 de una España que no falló en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) a una nueva cita con la historia: su primera clasificación para unos Juegos Olímpicos. "Es algo que es muy especial, algo único, lo vamos a disfrutar", dijo sobre París 2024.

La defensora confesó no estar muy acostumbrada a ser la MVP de un partido. "He visto que el balón se quedaba por ahí y he intentado ir a rematarlo. Es muy bonito encontrar a tanta gente que viene a vernos, que nos apoya, es muy especial", añadió, después del récord de asistencia a un partido de la selección femenina.

"A recuperar para la gran final, que las finales se tienen que ganar", afirmó, confesando que la preparación contra Francia, rival en la final del próximo miércoles, empieza ahora después de estar centradas en Países Bajos.