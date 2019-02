Ortiz: "España siempre va a ser un referente en el fútbol sala"

Publicado 04/02/2019 17:04:40 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española Carlos Ortiz se mostró "con ganas" de enfrentarse este martes a Brasil en el WiZink Center (19.00 horas), ya que es un partido que pocos "pueden vivir", además es "imposible" pensar este encuentro solo como un amistoso y no duda en dejar claro que España "siempre va a ser un referente" en el mundo del fútbol sala, aunque ahora hayan "bajado el nivel".

"España siempre va a ser un referente, siempre va a estar en el grupo de favoritos para conseguir un Europeo o un Mundial. A lo mejor hemos bajado un poco el nivel con respecto a otros años, nos está costando ese cambio y conseguir esos jugadores de calidad y de personalidad como había antes. Pero creo que estamos en buena dinámica, el partido ante Brasil nos ha servido para ver que estamos otra vez donde queremos y que si nos desprecian posiblemente lo paguen caro", avisó Carlos Ortiz en una entrevista a Europa Press este lunes.

En el vestuario español saben que un encuentro de este nivel "poca gente" lo "puede vivir", por lo que es una oportunidad "muy bonita". "Dentro de la selección había mucha gente que no había tenido la posibilidad de jugar contra Brasil. Era una oportunidad muy bonita estar aquí y hay compañeros que se han quedado fuera, he hablado con todos ellos, y me han dicho que les ha hecho daño quedarse fuera", confesó el capitán sobre los futbolistas que no han entrado en esta última convocatoria de Fede Vidal para el Desafío frente a Brasil.

"Estamos con muchas ganas, creo que el otro día en Cáceres hicimos un gran partido. Por muchos momentos parecía que nos lo íbamos a llevar y yo creo que la gente está aún con más ganas que el otro día, después de dejar escapar la victoria con un 2-0", reconoció. "Se vio en Cáceres... No compites a la misma intensidad que si estuvieras jugando un título. Un amistoso contra brasil es imposible, no tiene nada que ver", señaló Ortiz respecto a lo difícil de pensar un partido contra Brasil como un encuentro en el que no hay nada en juego.

La selección acumula 97 partidos sin perder en España como local, más de 13 años sin conocer la derrota, pero para el de Inter Movistar estos solo son "datos". "Nosotros cada vez que nos ponemos la camiseta de España nuestro objetivo es ganar, sea en casa, sea fuera, sea amistoso, sea oficial. España lleva muchos años sin perder aquí porque en general llevan muchos años sin perder en todo el mundo, muy poquitas veces. Pero que no hayamos perdido en España desde hace tantos años es un dato, nada más", afirmó.

"La final del 2012 (que perdió España ante Brasil) está en mente de los pocos jugadores que estuvimos allí. En mi mente está la de Brasil y está la de Tailandia. Son cosas que siempre van a estar ahí, es parte de nuestra historia, y no se puede cambiar. Lo que si podemos cambiar es lo que viene por delante, estar en Lituania e intentar ganar la tercera estrella para España", comentó respecto al último ante la 'canarinha', la final del Mundial de 2012 que se llevaron los brasileños con un gol de Neto a 20 segundos para el final.

"HAY CINCO SELECCIONES CAPACES DE GANAR EL MUNDIAL"

A pesar de ser dos de las selecciones más importantes de la historia del fútbol sala, sus formas de afrontar un partidos son "totalmente diferentes". "Ellos se basan en su calidad individual innegable y nosotros nos basamos en un grupo, una táctica, la estrategia, defensa. Son dos conceptos diferentes, pero validos. Nosotros hicimos una gran primera parte y la segunda después de las faltas nos tuvimos que venir atrás para no cometer el doble penalti y con jugadores de tanta calidad lo acabas pagando", recordó Ortiz en relación al partidos del domingo (2-2) en Cáceres ante los de Marquinhos Xavier.

Los de Fede Vidal solo han encajado seis tantos en los nueve partidos que ha dirigido el que fue asistente de Venancio López, confirmando la defensa como una baza principal de España. "Antiguamente era lo mismo. Habría que sacar las cifras con Venancio, pero esa ha sido nuestra seña de identidad: defensa, estrategia y mucha intensidad", manifestó.

"Ahora mismo está todo muy igualado, ahora mismo hay cinco selecciones capaces de ganar el Mundial: Brasil, España, Rusia, Irán y Portugal. Y luego ocho o diez que te pueden ganar perfectamente un partido. Está muy abierto, primero clasificarse y luego hablaremos", señaló el cierre sobre el nuevo fútbol sala, más igualado.

"El fútbol sala se ha globalizado. Ahora con las tecnologías es mucho más fácil ver fútbol sala de otros países, los entrenadores españoles han conseguido irse al extranjero y enseñar nuestra metodología a un montón de países y todo el mundo juega ya. De verdad que no es nada fácil salir y competir contra selecciones que lo hacen igual que tú, a lo mejor les falta calidad o táctica porque nosotros tenemos una liga muy potente y ellos no", añadió.

Para el capitán de Inter Movistar y de la selección ya no hay partidos "fáciles" debido a esa globalización y el buen hacer de las federaciones y el grupo de clasificación para el Mundial de Lituania de 2020, formado por Polonia, Georgia y Finlandia, no será tan asequible como parece. "Parece un tópico, pero es así. Hemos estado en Rumanía y hemos perdido, las hemos pasado canutas ante Serbia, contra Eslovenia, son selecciones que compiten, en el Preeuropeo solo conseguimos un empate ante Polonia, no creo que el grupo sea más fácil", insistió.

En Cáceres se comenzó a probar el VAR en el fútbol sala, un sistema que quizá se utilice en la Copa de España y que Ortiz apoya. "Todo lo que sea hacer más justo el deporte es bueno para el deporte en si. En el fútbol está funcionando, sigue habiendo errores humanos, de interpretación, de apreciación, cada uno tiene una visión del juego, pero está siendo más justo, eso es indudable", recalcó.

En el partido del pasado domingo en Cáceres el partido España-Brasil reunió a más de 5.000 espectadores y en el WiZink Center se esperan a más de 9.500. "Creo que va a haber mucha gente, pero llenar el WiZink un martes a las 7 de la tarde es complicado. En Madrid mucha gente trabaja hasta tarde, si hubiéramos jugado aquí en fin de semana estoy seguro de que hubiera estado lleno, pero yo espero una 9.000-10.000 personas. No hay un estadio mejor para enfrentarse a Brasil", concluyó.