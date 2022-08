Óscar Gil: "Jugar contra el Real Madrid es una motivación extra para la victoria que todos queremos"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho del Espanyol Óscar Gil asegura que "jugar contra el Real Madrid es una motivación extra" que tienen todos los jugadores y que, al ser en casa, es el escenario ideal para conseguir "la victoria" que inaugure el casillero 'perico' en la competición.

"Jugar contra un equipo como el Real Madrid es una motivación extra que al final tenemos todos de que llegue el domingo, que encima jugamos en nuestro estadio, de poder competir con la afición y darles la victoria que todos queremos", declaró Óscar Gil este martes a los medios del club.

Para el defensa, "no hay mejor manera de salir de la derrota del otro día que volver a jugar en casa". "Es en nuestro estadio, con nuestra gente y podemos demostrarles que podemos, que además el año pasado ya les dimos la victoria contra el Real Madrid y es un síntoma de poder decir que estamos aquí", afirmó.

El jugador ilicitano también habló de su inicio de campaña en el que ha jugado todos los minutos con Diego Martínez. "Estoy aprovechando la oportunidad que me está dando el míster de poder jugar e intentando devolverle la confianza. Me encuentro bien y con ganas de seguir trabajando", comentó.

El Espanyol no ha comenzado bien la competición, siendo su bagaje en las dos primeras jornadas un empate en el descuento contra el Celta y una derrota en casa contra el Rayo Vallecano, algo que no preocupa a Gil.

"Después del 'palo' que nos llevamos el 'finde', creo que el vestuario está bien, unido, fuerte y convencido, que es lo importante y con vista para el partido del domingo, que tenemos un rival bastante complicado, pero vamos con ilusión", advirtió el subcampeón olímpico.

Óscar Gil relató que "los primeros minutos fueron increíbles" contra el Rayo. "Incluso me quedaría con toda la primera parte, que prácticamente no tuvieron ocasiones hasta el gol de falta y ya por desgracia se vio otro partido. Creo que si seguimos insistiendo, tuvimos dos o tres palos, aunque no tuvimos fluidez en el último tercio del campo rival", destacó.

Sin embargo, cree que la clave es "seguir la línea", aunque tratando de "cambiar algunas cosas y mejorar algunos aspectos", pero siempre con "confianza plena en el equipo y el staff para sacar la victoria el domingo". "Me quedo con que el equipo va, que en Vigo se vio, que el equipo sigue insistiendo hasta el final", añadió.