Pablo Barrios: "Estamos dolidos, pero no nos olvidamos de la racha que llevábamos"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios ha comentado este lunes que el equipo está "dolido" por la derrota liguera ante el Leganés del pasado sábado, pero que eso no hace que se olviden de "la racha" que llevaban, en la que habían sumado hasta 15 victorias de manera consecutiva.

"Como con cualquier derrota, estamos dolidos, pero tampoco nos olvidamos de la racha que llevábamos, y espero que podamos seguir trabajando para seguir igual", comentó el centrocampista del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al partido de la fase liga de la Liga de Campeones que enfrenta este martes al equipo colchonero ante el Bayer Leverkusen en el Riyadh Air Metropolitano.

Barrios, que está viviendo el mejor momento de su carrera, señaló que "por fin" ha podido tener "una racha de partidos jugados", y que esa continuidad en el campo es lo que hace "disfrutar" a los jugadores. "Ahora toca seguir como lo vengo haciendo e intentar sacar lo mejor de mí para ayudar al equipo", añadió.

"El otro día tuve una ocasión muy clara, y en partidos antes de Navidad también. Recuerdo el del Barça y otro en casa que también tuve ocasiones claras. Sé que tengo que trabajar en ello y tener más confianza en mí mismo a la hora de patear a portería. Espero mejorar", confesó el canterano colchonero sobre su falta de gol esta temporada, en la que aún no se ha estrenado como goleador.

Un Barrios que explicó que desde que subió al primer equipo "todos los compañeros" le han "ayudado muchísimo" en su adaptación. "Ahora en la posición que estoy jugando, obviamente en el que más me he fijado ha sido en Koke, siempre lo he dicho, que ha sido mi referente, pero ya no sólo dentro, sino también fuera del campo. Espero todavía disfrutar con él muchos partidos y seguir aprendiendo de él", agregó.

Por útlimo, el centrocampista rojiblanco dijo que el duelo ante el Bayer Leverkusen va a ser "un partido duro". "Todos conocemos el equipo que es el Leverkusen y seguro que nos lo va a poner muy difícil, pero estaremos muy unidos y lo haremos lo mejor posible para poder ganar", concluyó.