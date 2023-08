Pedro Rocha: "La RFEF está por encima de la gente"

"Soy un hombre de institución, de nadie más", dijo el presidente en funciones en alusión a su posible vinculación con Rubiales

Confirma la continuidad de De la Fuente: "Está respaldado por todos, lo está haciendo de maravilla"



MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, afirmó que la institución "está por encima de la gente", se desvinculó de su antecesor, Luis Rubiales, confirmó la continuidad del seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, y pidió "consenso" para lograr que triunfe la candidatura ibérica para la organización del Mundial de 2030.

"Tenemos muy claro que la institución está por encima de la gente, necesita mucho consenso, mucha unidad. El fútbol español está representado por cinco equipos. Nosotros venimos para apoyar a nuestros equipos porque la imagen del fútbol español es importante", dijo en Mónaco, donde acudió para asistir al sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-24.

Pedro Rocha recalcó que el fútbol español se está "jugando mucho". "Tenemos en el futuro un Mundial y pido a todos los que componemos el fútbol que haya un consenso y tiremos todos para delante porque tenemos un país maravilloso", manifestó.

Acerca del futuro del seleccionador femenino, Jorge Vilda, dijo que se debe celebrar una reunión para decidir o no su continuidad. "Primero hay que escuhar y hablar, que es lo importante. Como no lo hemos hecho aún no podemos decir nada más. ¿Camps? Primero hay que situarse. La institución necesita mucha tranquilidad, mucho trabajo", insistió.

En este sentido, el presidente interino de la RFEF recordó que en la reunión de presidentes de las federaciones territoriales del pasado lunes explicaron los puntos que tienen que trabajar. "Y hasta que no tengamos esos puntos bien analizados no podemos decir absolutamente nada", subrayó.

Por contra, sí fue más tajante sobre la continuidad de Luis de la Fuente, quien "está respaldado" por todos los miembros de la federación. "Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos dos partidos por delante y él solo se tiene que dedicar a entrenar, a tener suerte en estos partidos porque la suerte de él es la suerte de toda España", recalcó.

Tras afirmar que "no" ha tenido contacto alguno con Luis Rubiales, Rocha se apartó de cualquier vínculo con el inhabilitado presidente de la RFEF. "Soy un hombre de institución. Lo he vivido anteriormente en mi territorial, pasó exactamente igual y lo único que hemos hecho es trabajar y levantarla. Unánimente todos los presidentes me respaldaron. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en equipo. Yo soy de la RFEF, de nadie más", sentenció.

"HEMOS NAVEGADO MUCHAS VECES CON EL VIENTO EN CONTRA"

En el caso de que Rubiales no presente la dimisión del cargo, indicó que a los responsables de la RFEF les queda "trabajar", "trabajar" y "trabajar". "Porque del trabajo sale todo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, superior, hemos navegado muchas veces con el viento en contra y hemos salido. Ahora nos toca otra vez", señaló.

Por último, Rocha destacó que los responsables federativos han hecho una "gran federación". "Hhemos cambiado las competiciones, el fútbol aficionado está muy orgulloso del trabajo que se ha hecho y hay que seguir así. Vengo del fútbol base y de ahí viene el trabajo para nuestra selección", esgrimió.