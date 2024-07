Pedro Rocha: "Este triunfo es para toda España, hemos pasado por momentos muy difíciles"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, se mostró feliz por el triunfo este domingo de la selección masculina en la Eurocopa de Alemania, un éxito al que no da valor personal y que viene tras pasar el organismo por "momentos muy difíciles"

"No, para mí no, es para toda España. Ya he dicho que es muy importante porque España se merecía esto. Hemos pasado momentos muy difíciles y afortunadamente tiene estabilidad la Federación y el fútbol español lo demuestra", expresó Pedro Rocha al micrófono de 'TVE' tras la final disputada en Berlín.

El dirigente deseó que "toda España disfrute de esto" y que ahora en la RFEF toca "seguir trabajando por la cantera y por el fútbol". "Felicidades a toda España que hemos disfrutado un buen partido y ante todo también felicitar al equipo contrario porque ha sido un digno rival", indicó.

"Es la primera vez que España hace siete de siete, pero vamos a disfrutar durante mucho tiempo, así que invito a toda la gente a que la cuide y que peleemos por estar siempre arriba. Hemos venido aquí a ver el partido, 11.000 y 'pico' personas, pero es que tenemos muchísima calidad, ahí está Laporte, Yamal, Rodri, Luis de la Fuente y están los demás también, porque esto es un equipo y una cuadrilla, como dice Luis", sentenció Rocha.