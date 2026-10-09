Pedro Rodríguez: "Veremos si podré ser entrenador o agente, pero siempre ligado al fútbol"

Archivo - Pedro Rodríguez celebra un gol con el FC Barcelona - Pau Barrena/Xinhua / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero canario Pedro Rodríguez Ledesma ha anunciado este viernes, en el acto de despedida a su carrera en el fútbol profesional, a los 39 años y en un emotivo acto institucional en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou que tiene intención de tomarse un periodo de descanso con su familia antes de emprender nuevos proyectos profesionales vinculados al mundo del fútbol.

"Haré alguna cosa relacionada con el fútbol, veremos si podré ser entrenador o agente o jugar algún partido de leyendas o cosas con FIFA. Yo estaré encantado de estar siempre ligado a este deporte. Esperaremos que vaya todo bien, seguramente sí", ha afirmado Pedro sobre su futuro tras colgar las botas.

Porque ve "difícil" decir adiós al fútbol. "Voy a echar de menos muchas cosas del fútbol, sobre todo el día de partido. Sentir esa tensión, esa pasión de la gente, jugar con un objetivo. Lo echaré de menos, pero quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado años sin poder ver más a mis hijos y verlos crecer. Me gustaría hacer eso, primero", ha señalado antes de desvelar sus planes de futuro.

Respecto a los motivos de su retirada tras pasar por clubes como el FC Barcelona, Chelsea, AS Roma y SS Lazio, el atacante tinerfeño ha reconocido que era el momento idóneo para dar un paso al lado. "Ha llegado el momento de descansar. Me encontraba menos motivado, con menos ganas, y tras pasar por muchos equipos, años y partidos era momento de dar un paso al lado, dedicarme a una nueva vida y pensar más en amigos y familia. Siento que era el momento idóneo y no había mejor cierre que estar hoy aquí, en lo que considero mi casa, delante de toda la gente que me ha visto crecer", ha asegurado.

En su repaso a su carrera de 204 goles y 25 títulos cosechados, Pedro ha recordado de forma especial a sus entrenadores en el club azulgrana y en la selección española. "Guardiola ha sido mi mentor y mi padre deportivo; me corregía incluso cuando marcaba goles en el filial para hacerme mejorar. También agradezco a Tito Vilanova por confiar en mí y a Vicente del Bosque por darme la oportunidad de ser campeón del mundo", ha destacado el canario, eligiendo además el gol de la final de la Liga de Campeones en Wembley como su mejor recuerdo anotador tras un "pase maestro" de Xavi Hernández.

Por otro lado, preguntado por la actualidad del FC Barcelona, Pedro ha elogiado al equipo dirigido por Hansi Flick y se ha mostrado reflejado en la irrupción de Fermín López. "Es un jugador que me encanta, muy completo y con gol. En su manera de trabajar sí que te ves un poco reflejado, por esa actitud de competir tan bien. Veo al equipo en un grandísimo camino y ojalá puedan alargar esta época incluso más tiempo que nosotros", ha augurado.

El acto ha contado con una nutrida representación deportiva, institucional y familiar. Pedro ha estado arropado en el feudo barcelonista por ex compañeros del FC Barcelona como Carles Puyol, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Thiago Alcántara y Martín Montoya, además de sus padres, sus hermanos, su mujer Patricia con su hija Adriana en brazos, su ex mujer Carol, sus tres hijos Brian, Kai y Mark, y sus amigos más cercanos.

Durante el turno de intervenciones, el excapitán 'culer' Carles Puyol ha remarcado el trabajo incansable del atacante. "Es un jugador que siempre quieres tener en tu equipo, trabaja mucho y siempre piensa en el grupo antes que en él. Llegó sin hacer ruido y ha sido uno de los jugadores más importantes del Barça", ha elogiado Puyol. Por su parte, Xavi Hernández ha ensalzado sus cualidades futbolísticas y ha desvelado un intento de repesca. "Pedro es la humildad hecha persona y para mí ha estado muy infravalorado a nivel mediático. Nos daba desmarques, usaba las dos piernas, no se cansaba... Un jugador brutal y superlativo. Cuando era entrenador del FC Barcelona estuve sopesando que volviera para hacer el gol 100 con el Barça, pero al final no cuajó", ha revelado Xavi.

En esa misma línea se ha expresado Sergio Busquets, con quien compartió vestuario desde la cantera blaugrana. "Empezamos en el Barça B juntos y fue una suerte tener compañeros como Pedro. Es un orgullo grande vivir todo lo que hemos logrado juntos tanto en el primer equipo como en la selección", ha dicho Busquets.

Por último, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha destacado que el tinerfeño "es historia del Barça y un trabajador nato con un gran talento", trasladándole el "agradecimiento eterno del club y de los 'culers'". Asimismo, el dirigente le ha invitado formalmente a realizar el saque de honor en el partido de este sábado frente al Getafe CF en el Spotify Camp Nou, ofrecimiento que el ex delantero ha aceptado.