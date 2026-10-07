Pedro Rodríguez 'Pedrito' anuncia su retirada del fútbol con 39 años

Archivo - Pedro Rodríguez en su época en el FC Barcelona - FCB - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Pedro Rodríguez Ledesma, conocido futbolísticamente como 'Pedrito' en sus inicios, ha anunciado este miércoles su retirada como jugador profesional a los 39 años tras disputar 776 partidos en la élite y conquistar un palmarés de 25 títulos, coronado con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con la selección española y tres 'Champions' con el FC Barcelona.

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz", comunicó el futbolista canario a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales y grabado en el césped del Spotify Camp Nou junto a sus principales trofeos.

Para oficializar su despedida ante los medios de comunicación, Pedro ha convocado una rueda de prensa y un acto institucional que tendrán lugar este viernes, 9 de octubre, a las 11:30 horas en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, el estadio donde irrumpió en el fútbol mundial a las órdenes de Pep Guardiola.

Formado en el CD San Isidro de Tenerife antes de incorporarse a la cantera del FC Barcelona en 2004, Pedro debutó con el primer equipo blaugrana luciendo el dorsal '33' y se convirtió en una pieza clave del histórico 'Barça del Sextete'. Con el club catalán disputó un total de 321 partidos oficiales, anotó 99 goles y conquistó 20 títulos: 3 Ligas de Campeones (2009, 2011 y 2015), 5 Ligas de España, 3 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Además, ostenta el récord de haber sido el primer futbolista en marcar en seis competiciones distintas en un mismo año natural (2009).

En el verano de 2015, el atacante puso rumbo a Inglaterra para fichar por el Chelsea FC, donde permaneció cinco temporadas y añadió a su expediente 1 Premier League (2017), 1 FA Cup (2018) y 1 UEFA Europa League (2019). Su posterior etapa en el fútbol italiano le llevó primero a la AS Roma (2020-2021) y más tarde a la SS Lazio, club en el que ha militado las últimas campañas y donde llegó a lucir el brazalete de capitán en competiciones europeas y en la Serie A.

TITULAR EN LA FINAL DEL MUNDIAL DE SUDÁFRICA

A nivel internacional, Pedro fue internacional con la selección española absoluta en 65 ocasiones, registrando 17 goles. Debutó en mayo de 2010 de la mano de Vicente del Bosque y se consolidó en la convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue titular en la semifinal ante Alemania y en la histórica final frente a Países Bajos. Dos años después, se proclamó campeón de la Eurocopa 2012 en la final disputada en Kiev.

Como curiosidad histórica tras el anuncio de su retirada, del plantel de 23 futbolistas que se proclamó campeón del mundo con España en el Estadio Soccer City de Johannesburgo en 2010, únicamente se mantiene en activo el defensa central Sergio Ramos, si bien el camero se encuentra actualmente sin equipo desde enero de 2026 tras concluir su vínculo con el Monterrey mexicano.

En su mensaje de despedida, el canario repasó su recorrido profesional desde sus orígenes. "Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo. Y un día, casi sin creérmelo, fui campeón del mundo y titular en la final. Londres me enseñó a empezar de cero e Italia me ha tocado el corazón; en la Lazio me trataron como a un hijo. Hoy vuelvo donde empezó todo para cerrar una etapa maravillosa", concluyó.