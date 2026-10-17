Pellegrini: "Me pareció una actuación lamentable del árbitro"

Manuel Pellegrini, Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, calificó de "lamentable" la actuación del árbitro De Burgos Bengoetxea en la derrota de su equipo (2-5) ante el FC Barcelona este sábado, por "jugadas decisivas" que marcaron el partido en La Cartuja.

"Me pareció una actuación lamentable, absolutamente sin criterio futbolístico porque creo que tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente", dijo en rueda de prensa.

El técnico bético repasó las decisiones que protestaron los locales: el 2-2 anulado, el 1-3 visitante por falta previa y la expulsión a Facundo Bernal. "El gol que nos anula a nosotros es mano, mano de Cucho, pero porque el jugador del Barcelona lo empuja atrás, manos casuales a 30 metros de la jugada que no tiene ninguna incidencia en el gol", apuntó.

"Posteriormente, en el otro gol, el pie del jugador del Barcelona está a la altura de la cabeza y fue gol. No hubo jugada peligrosa, ni hubo llamada al VAR. Y la que decidió decididamente finalmente el partido fue la expulsión. Una expulsión que si la ven, Lamine lo empujó, lo provoca y el otro respondió por supuesto", añadió.

"Cualquier árbitro con criterio futbolístico, dos equipos que son equipos que se dedican a jugar, llama a los dos jugadores, habla con ellos, le muestra amarilla a cada uno, pero no puede dejar o perjudicar a un jugador porque respondió a una agresión. La agresión existe y respondió y estuvo muy mal en responder, pero la agresión viene del otro jugador", insistió.

Por ello, Pellegrini lamentó una derrota abultada que no reflejó la "muy buena actuación" de su equipo. "Ahí se terminó el partido, por supuesto, el partido quedó terminado. Tuvimos nosotros, para mi gusto, una muy buena actuación dentro de lo esperado y un marcador que no refleja para nada lo que fue el partido", terminó.