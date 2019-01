Pellegrino: "No jugamos contra Messi, jugamos contra el Barça"

Publicado 18/01/2019 21:15:22 CET

LEGANÉS (MADRID), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, recordó que este domingo (20.45 horas) juegan "contra el Barça" y "no contra Messi" al ser preguntado por el '10' culé, el "mejor del mundo" en su opinión, además de confiar en poder puntuar en el Camp Nou sin disfraces y haciendo su fútbol.

"¿Messi? Es un jugador de muchas capacidades porque si está cerca puede correr, se desmarca bien. Cuando el balón va a un lado, él parece que está quieto, pero está en el espacio libre. Tiene asistencia, tiro, es muy difícil de parar en velocidad salvo que sea en falta. Es un crack, para mí el mejor jugador del mundo", dijo Pellegrino en rueda de prensa.

"Por eso tiene tanta dificultad enfrentarse a él. Pero no jugamos contra él, sino contra el Barcelona, esa es la gran dificultad", añadió el técnico pepinero ante los medios. Pellegrino sabe que la victoria ante el Real Madrid en Copa, aunque no supusiese el pase, les dará moral para afrontar el partido en Barcelona.

"Espero que no vayamos con ningún disfraz, sino que lo hagamos con 11 jugadores trabajando en equipo y tratando de hacer nuestro fútbol lo mejor que sabemos, que la fuerza de nuestros jugadores sea el equipo y que trabajando con el sentido que lo estamos haciendo últimamente pongamos en dificultades a un equipo que está en un momento muy bueno", señaló.

El entrenador blanquiazul, que fue preguntado por la victoria ante el Barça en la primera vuelta, recordó que ninguno de los dos equipos "son los mismos". "Vamos evolucionando, ellos están en un gran momento. Nosotros hemos mejorado en algunos aspectos y tenemos como desafío seguir creciendo fuera. Sabemos que es un partido de máxima dificultad y vamos con toda la ilusión de plantarnos en el campo y hacerlo lo mejor posible para tratar de sacar un buen resultado", añadió.

Por otro lado, en relación a la alineación de Chumi con el Barça en Liga, Pellegrino dijo que ellos preguntaron a la Federación Española (RFEF) para evitar malentendidos con Javier Avilés, jugador del filial que también estaba suspendido por acumulación de amonestaciones.

"A nosotros nos recomendaron lo contrario y por eso mismo decidimos no incluirlo en la lista. Yo no estaba al tanto de ese reglamento. Hay cosas en el aire abiertas y en temas jurídicos no es de mi capacidad ni llego a tenerlo claro del todo. Es un tema más para ellos", sentenció.