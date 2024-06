Pepe Reina: "En esta Eurocopa hay más igualdad que en otras"

Pepe Reina en The Battle of Stars.

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero español Pepe Reina ha comentado este jueves que ve a España "con la misma ilusión" que genera al público "en cada torneo" y cree que es una de las selecciones candidatas "a pelear por estar ahí" en la próxima Eurocopa de Alemania porque, según él, en este tipo de torneos siempre "hay igualdad".

"Veo a España con la misma ilusión que nos genera en cada torneo. España es uno de los candidatos a pelear por estar ahí. Es una Eurocopa en la que los nombres de siempre son los favoritos, pero hay más igualdad que en otras ediciones", afirmó Pepe Reina, campeón del mundo con España, durante el 'The Battle of Stars', torneo de golf para recaudar fondos para la lucha contra la Esclerosis Múltiple, que se disputa en Pula Golf Resort en Son Servera (Baleares).

El excompañero de Xavi Hernández en la selección comentó que el ex entrenador del FC Barcelona ha demostrado "ser un buen entrenador y buena persona" en su etapa en el club azulgrana. "Aún no sé qué voy a hacer, se me acaba el contrato que mantengo con el Villarreal CF pero estoy muy tranquilo. Si sale alguna posibilidad que me haga ilusión, volverá a mover la familia, que no es fácil y, si no, igual es momento de apartarse. A ver qué sucede en estas próximas semanas", dijo en relación a su futuro, tras anunciarse su marcha del club 'groguet'.

También opinó sobre la próxima Eurocopa el internacional español Marcos Alonso, que afirmó que vivirá el torneo "como un aficionado más", y con la esperanza de que España pueda "hacer un buen papel". "Entre las favoritas están las de siempre: Inglaterra, Francia, Italia, Alemania... Esperemos que España pueda llegar hasta el final", apuntó.

Sobre su futuro, el aun jugador del FC Barcelona dijo que, de momento, "no" sabe dónde va a jugar. "Ahora, a desconectar y pronto a tener noticias", concluyó.