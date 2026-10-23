Peter Lim vende a 'Pitchwise' el 42 por ciento del Valencia CF

Kiat Lim, presidente del Valencia CF - LÁZARO DE LA PEÑA/VALENCIA CF

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF anunció este viernes que el consorcio 'Pitchwise Holdings' ha comprado acciones a 'Meriton Holding' para tener "una participación minoritaria significativa", el 42 por ciento, y para "aportar nueva inversión directa" al club.

"Kiat Lim, presidente del Valencia CF, y 'Pitchwise Holdings', un consorcio integrado por 'family offices' e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, han alcanzado un acuerdo de asociación que permitirá aportar nueva inversión directa al club, junto con su experiencia en gestión deportiva y operativa", indicó la entidad 'che'.

El Valencia CF recordó igualmente que "mediante la compra de acciones a 'Meriton Holdings'", este consorcio "adquirirá una participación minoritaria significativa" en el club valencianista, llegando a ostentar una participación del 42 por ciento, mientras que Peter Lim, dueño de la entidad, continuará siendo el accionista mayoritario, y su hijo Kiat seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

Además, detalló que esta operación estima a la entidad "en un valor de empresa de 1.250 millones de euros, que refleja el conjunto de los activos del club, incluidos los equipos masculino y femenino, así como el actual Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con capacidad para más de 70.000".

Por su parte, 'Pitchwise', entre cuyos inversores se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de 'KKR', Penner Sports Group y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de 'KKR', aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles "de forma inmediata para su inversión directa en el club", aunque esta operación, aclaro el club, "está sujeta a las condiciones habituales para el cierre de la operación, incluidas las correspondientes autorizaciones regulatorias".

"La nueva estructura accionarial liderará al club en el que será su hito más importante en los últimos 100 años: el traslado al Nou Mestalla. Este proyecto dotará a Valencia, la tercera ciudad más grande de España, de un estadio a la altura de las ambiciones del Club, en un país que será uno de los coorganizadores de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030", advirtió el Valencia CF.

Kiat Lim remarcó que el club "ha despertado un gran interés", pero que 'Pitchwise' ha sido "el único" con el que realmente ha querido "explorar una asociación". "Aportan experiencia en inversión a largo plazo y un profundo conocimiento del sector deportivo, y hemos tenido la oportunidad de conocernos muy bien", declaró.

"Con Ann, Corey, George y 'Pitchwise Holdings', estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF. Juntos construiremos un club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma constante en Europa, cuya cantera forme talento de primer nivel mundial y cuyo nuevo hogar, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana", añadió el ejecutivo.

Por su parte, Ann Rodriguez, ejecutiva del sector deportivo con más de 25 años de experiencia al frente de procesos de crecimiento y transformación en grandes marcas y eventos deportivos como Atlanta United, San Jose Earthquakes, la WNBA y el comité organizador de Los Ángeles 2028, y Corey Woolfolk consideraron "un honor" unirse a Kiat Lim "en la gestión y el desarrollo de una de las grandes instituciones del fútbol español".

"A lo largo de este proceso, hemos tenido la oportunidad de visitar Valencia en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es esta región. Con su ilustre historia, una afición numerosa apasionada y un espectacular nuevo estadio próximo a su finalización, el club cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una entidad de referencia en Europa, tanto en el fútbol masculino como en el femenino", manifestaron los dos directivos.

Sin embargo, en 'Pitchwise' también son "conscientes de que el entorno regulatorio y competitivo del fútbol moderno exige mucho más que potencial y requiere una estrategia de inversión clara y un enfoque definido". "Estamos deseando trabajar con todas las personas que forman parte del club, incluida su afición, para hacerlo realidad", sentenciaron.

Finalmente, George Roberts, en representación de los inversores de 'Pitchwise', aseguró que "esta nueva alianza con el Valencia CF representa la oportunidad más ilusionante del fútbol europeo". "Esperamos poder apoyar a Ann, Corey y Kiat mientras conducen al Club hacia un futuro prometedor", subrayó.