Pezzolano: "Mis hijos querían venir al estadio y yo no quería que escuchasen lo que estaban cantando"

"Siempre se puede, la única explicación es que soy uruguayo"



MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, se mostró "orgulloso" de ser uruguayo y destacó el trabajo de su equipo para lograr el ascenso a LaLiga EA Sports este domingo, a pesar de un ambiente complicado en el José Zorrilla, donde confesó que no quiso llevar a sus hijos para que no escucharan los cánticos.

"La única explicación es que soy orgulloso de ser uruguayo. Los uruguayos tenemos cosas que en otra parte del mundo no hay, rebeldía, cojones, en los momentos más difíciles. Muy orgulloso por mi familia, fue un año que no fue bueno, tengo hijos pequeños que querían ir al estadio y yo no quería que viniesen a escuchar eso, lo que estaban cantando", dijo en rueda de prensa.

El Pucela logró el ascenso en una penúltima jornada de LaLiga Hypermotion de infarto, gracias a dos goles en el descuento contra el Villarreal B. Pese a la buena marcha del Valladolid, candidato a un ascenso directo que finalmente rubricó, afición y técnico no han ido de la mano, con la crispación en aumento.

"Aquí hay seres humanos trabajando y yo nunca vi, en un teatro, hacer lo que se hizo este año, había mucha manipulación por detrás, esto no fue normal. Orgulloso de dejar a esta ciudad donde tiene que estar, que es en Primera División", dijo, recordando a sus padres, su mujer, en "la demostración de que en la vida, en los momentos difíciles, hay que redoblar el esfuerzo, cuando nadie crea, crean en ustedes, siempre se puede", dijo.

"Cuando empezó todo esto, provocado por mí, no me gustaba decir nada de la afición, pero logré el blindaje y el ascenso una fecha antes, con un equipo muy humilde, con muchas cosas que no se hablan. Muchos nervios. Los jugadores demostraron el ejemplo y la cara de su entrenador. Cuando un equipo desciende dos veces, la mayoría de equipos se quedan a dormir tres años en Segunda", añadió.

Por otro lado, Pezzolano dio las gracias al presidente Ronaldo y a los hombres de fútbol del club. "Conseguimos algo que sabíamos que iba a ser muy duro. Tengo palabras de agradecimiento a Ronaldo, a la gente de fútbol que siempre creyó. Dolor de no haberlo conseguido el año pasado, pero hubo revancha", terminó.