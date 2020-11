Piqué: "Esperemos que puedan seducir a Messi para que se quede más años en el Barça"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué deseó que Leo Messi sea seducido por la nueva junta directiva del club blaugrana, la que salga de las elecciones, para que se "quede más años en el Barca", además de reconocer que ser presidente de la entidad culé "es una ilusión" que siempre ha tenido.

"¿Seguirá Messi? Habrá que preguntárselo a Leo, es una decisión suya, personal... Y veremos lo que pasa. Yo creo que mientras siga vistiendo la camiseta del Barça siempre hay esperanza. Esperemos que le puedan seducir para que se quede más años", indicó Piqué en 'Zumbados', el programa solidario de la fundación CRIS contra el cáncer.

Preguntado por la posibilidad de que un día sea presidente del Barça, Piqué reconoció que le gustaría. "En las elecciones que vienen ahora no puedo pero nunca se sabe en un futuro. Soy muy, muy culé y me gustaría ayudar al club de mis amores y poder hacerlo de la mejor manera. Y esto sería estando muy bien preparado para hacer la función de presidente", reconoció.

"Lo haré si algún día, de verdad, veo que puedo aportar cosas a mi club, cosas que le ayuden, pero si no es así no me presentaría. Ahora mismo es una ilusión que siempre he tenido pero no sé si se va a realizar en un futuro. Veremos", añadió el central catalán.

Además, en otros temas durante la charla con niños y niñas, moderada por el piloto de skeleton Ander Mirambell, el defensa blaugrana admitió que la salida de Luis Suárez le dio "mucha pena". "Compartíamos muchas cosas, ha sido un compañero con el que he compartido viajes, todas las mañanas entrenando, hoteles, partidos, han sido muchas horas con él", sentenció Piqué, que permanece en el dique seco por una lesión de rodilla.