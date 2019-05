Pochettino: "El favorito para la 'Champions' es el que tiene a Leo Messi"

Publicado 29/04/2019 13:54:27 CET

"¿El Real Madrid? Nunca hablo de rumores, no alimentan mi ego"

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha asegurado que el favorito para ganar esta temporada la Liga de Campeones, en la que su equipo jugará una de las dos semifinales ante el Ajax, el 'verdugo' de Real Madrid y Juventus, es el FC Barcelona por tener en sus filas a su compatriota Leo Messi.

"Para mí no hay favorito si vemos lo que pasó en cuartos. Pero personalmente, el favorito es el que tiene a Lionel Messi, y ése es el Barça. Si no fuera así, habría un 25% para cada semifinalista", señaló en una entrevista a 'Goal' que recoge Europa Press.

Pese a ello, dejó claro que lucharán por esta 'Champions', aunque no formara parte de sus objetivos a principios de temporada. "Por supuesto que queremos ganarla. Y ese punto de insatisfacción estará si no lo hacemos, pero si vemos la realidad, estoy más que satisfecho", manifestó.

De momento se enfrentarán con un Ajax que ha eliminado a Real Madrid y Juventus previamente. "Estamos muy metidos en la Premier y ahora miramos de reojo al Ajax. Les conocemos mucho. Vamos a estar supeditados porque no tenemos una semana limpia para prepar ese partido", lamentó sobre la falta de días para preparar el cruce.

Esas 'semis' de la Liga de Campeones, y el hecho de estar terceros en la Premier hace que Pochettino esté satisfecho ya con lo conseguido en una temporada en la que no ficharon al estar el presupuesto ligado a la construcción del nuevo estadio.

"Era un desafío. En pocos lugares ha ocurrido eso de no fichar. Aún así entre todos nos reinventamos y automotivamos. Vamos viendo cosas nuevas desde que llegamos hace cinco años, siempre con grandes aspiraciones. La confianza entre jugadores y el staff técnico es muy genuina, muy sana", celebró.

Por otro lado, sobre el auge de la Premier en Europa, lo ve natural. "En el fútbol inglés ha habido un cambio un cambio de mentalidad en los últimos 6-7 años, también gracias a la llegada de entrenadores extranjeros, se ha ido cambiando la filosofía. Es verdad que Barça, Madrid, Bayern te los pone al mismo nivel pero la Premier es la mejor competición liguera, con diferencia", se sinceró.

NO HACE CASO A LOS RUMORES

En cuanto a los rumores que le situaron en el banquillo del Real Madrid, los atajó de raíz. "Cuando renové con el Tottenham lo hice para quedarme y convencido de conseguir lo que hemos hecho esta temporada. Nunca hablo de rumores, también los había con clubes de Inglaterra y otros países", recordó.

"Ese tipo de rumores no alimentan mi ego. A otros les gusta estar en la boca de todos, como para confirmes que está capacitado para eso, pero yo no necesito eso. Es el negocio del fútbol, así que lo que se hable de un posible interés hacia nosotros en otros lugares lo tomo como una muestra de cariño", aportó.

Aseguró además que no ve cerca su fin de ciclo con el Tottenham. "Los ciclos no tienen que estar delimitados en el tiempo, simplemente en mi caso creo lo daría por concluido si apareciese una motivación fuera de aquí que me conmoviese más, eso sería una señal. Si me apeteciera más otro desafío, por respeto, daría un paso al costado del Tottenham", reconoció.