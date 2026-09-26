El presidente del Manchester City afirma que "nada ha cambiado": "Confiamos en demostrar nuestra inocencia"

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak - Mark Cosgrove / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha asegurado que "nada ha cambiado" en la situación del club, a pesar de que el viernes trascendió que la entidad había sido declarada culpable de infringir las normas financieras de la Premier League, y ha afirmado que su "confianza en demostrar la inocencia" es "tan firme" como al principio.

"Llevo 18 años formando parte de este club (...) Tras las noticias aparecidas en los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la tarde respondiendo preguntas y mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también lo he hecho. Esto es lo que les dije a los míos: al proceso de la Premier League aún le queda un largo camino por recorrer, y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del club son tan firmes como cuando todo esto comenzó", señaló en un comunicado publicado en la web del club.

Los medios ingleses publicaron el viernes que la entidad 'citizen' había sido declarada culpable de todos menos uno de los 115 cargos presentados por la Premier League en febrero de 2023, acusaciones que el club siempre ha negado rotundamente.

Además, Al Mubarak explicó por qué confían tanto en su postura. "La estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla hacen que no pueda hacerlo por el momento. Incluso esta carta ha sido sometida a varias revisiones legales para garantizar que cumple con la normativa. Os pido que leáis atentamente el comunicado del viernes, así como el que publicamos en febrero de 2023. Cada palabra es importante y sigue siendo válida", indicó.

En este sentido, el mandatario emiratí afirmó que "nada ha cambiado". "Aunque algunos se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya nos hemos enfrentado a retos juntos anteriormente y hemos salido adelante. Sigue habiendo muchos que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad", subrayó.

"Nos esperan momentos apasionantes tras este parón de selecciones. Viajaremos a Anfield dentro de dos semanas y, posteriormente, recibiremos al Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium para un partido de la Champions League; momentos que nos brindan la oportunidad de celebrar la fortaleza de la familia del Manchester City. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo constante", finalizó.