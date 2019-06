(Previa) Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Suiza quieren el último premio del año

Publicado 04/06/2019 17:50:55 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Suiza buscarán a partir de este miércoles coronarse como la primera campeona de la nueva Liga de Naciones de la UEFA, cuya 'Final a Cuatro' acogen las localidades portuguesas de Oporto y Guimaraes.

Las cuatro campeonas de cada grupo de la División A de la nueva competición entre selecciones se verán las caras en una 'Final a Cuatro' que se presenta equilibrada y sin una favorita clara. Los 'tugas' quieren hacer valer su condición de anfitrión, los 'pross' y la 'oranje' el actual estado de se fútbol, y la 'Nati' su rocosidad y competitividad.

La fase final de la Liga de Naciones se abrirá este miércoles (20.45 horas) en el Estadio Do Dragao de Oporto con el duelo entre Portugal, actual campeona de Europa, y Suiza, 'invitada sorpresa' tras dejar fuera a la pujante Bélgica, tercera del pasado Mundial de Rusia y a la que apeó con una sonora goleada en Lucerna (5-2).

El combinado que dirige Fernando Santos superó en su grupo a la alicaída Italia y a Polonia y selló su pase sacando el máximo partido a sus cinco goles, tres de ellos en su visita a los polacos, y su solidez defensiva, con sólo tres goles encajados.

Y el pase a esta 'Final Four' tiene más valía porque lo hizo sin su referente. Cristiano Ronaldo se dio un descanso internacional tras el fiasco del Mundial y no jugó esa primera fase, aunque ya volvió para los clasificatorios de marzo y también se ha alistado para esta cita para elevar el poderío de la anfitriona.

Junto a él, jugadores de LaLiga Santander como el valencianista Gonzalo Guedes, que ha acabado a buen nivel el año, el bético William Carvalho y el azulgrana Nelson Semedo, además de una de las revelaciones de la temporada en el panorama futbolístico como el joven Joao Felix, futbolista del Benfica de 19 años que ya es objeto de deseo de los grandes clubes de Europa.

Con un bloque ya conocido y sólido, más el apoyo del público, Portugal tratará de conseguir el pase para la final del domingo 9 de junio en el mismo escenario, aunque ya sabe que no lo va a tener fácil ante una Suiza que da pocas concesiones y que en alguna otra ocasión ya se le ha atragantado.

El combinado suizo llega como el 'tapado' a esta final, pero nadie se fía de un rival que ha mostrado su capacidad competitiva en los últimos años y, sobre todo, su disciplina en el terreno de juego. Sin embargo, se plantó en esta 'Final Four' como la máxima goleadora con 14 tantos tras hacerle seis a Islandia y el mencionado y espectacular 5-2 a Bélgica, frente a la que perdía 0-2 pasado el cuarto de hora y bajo la inspiración de Haris Seferovic.

INGLATERRA Y PAÍSES BAJOS PROMETEN

Este primer duelo no augura en principio demasiadas alegrías en el juego, todo lo contrario del segundo, y en teoría más atractivo, que jugarán el jueves (20.45 horas) en el Alfonso Henriques de Guimaraes las selecciones de los Países Bajos, otra de las 'sorpresas', e Inglaterra, cuarta en el pasado Mundial y que aspira a cerrar el gran año del fútbol inglés.

Campeones de la Liga de Campeones con el Liverpool y de la Liga Europa con el Chelsea, y con el Tottenham y el Arsenal como respectivos subcampeones, más la actuación en Rusia, han devuelto a los 'inventores' de este deporte al primer panorama y ahora afrontarán un nuevo reto ante un combinado rejuvenecido y ahora de nuevo sonando con fuerza, pero con el que inicialmente no se contaba para esta 'Final a Cuatro'.

El fútbol holandés se había quedado fuera de las dos últimas citas internacionales, la Euro 2016 y el Mundial 2018, pero en la Liga de Naciones ha vuelto a brillar, avalado por la nueva generación que ha brillado en la 'Champions' de la mano del Ajax.

Bajo el mando de Ronald Koeman, la triple subcampeona del mundo fue capaz de salir airosa de un grupo con Francia, actual campeona del mundo, y Alemania, perdiendo únicamente de forma ajustada con los 'Bleus' en París.

Ahora, quiere certificar su vuelta con el apoyo de jugadores como los centrales Virgil Van Dijk, que llega con el cansancio y la euforia de la final de la 'Champions', y Matthijs de Ligt, un centro del campo con Frenkie de Jong, Danny Van Beek o Georginio Wijnaldum, también campeón de Europa con el Liverpool, y la velocidad arriba de Memphis Depay.

Sin embargo, enfrente tendrá a una Inglaterra que también llega al alza. Después de volve a ser protagonista en el Mundial de Rusia, los de Gareth Southgate se clasificaron 'in extremis' dejando fuera a España y Croacia y confirmaron su buen momento, ratificado los éxitos de las categorías inferiores y a nivel de clubes con los títulos continentales del Liverpool y del Chelsea.

La campeona del mundo en 1966 intentará cerrar el gran año para el fútbol británico con un triunfo en esta Liga de Naciones, donde espera que la final del pasado sábado en el Wanda Metropolitano y las fechas de la campaña no le pasen factura. Siete futbolistas que estuvieron en Madrid están en su lista, entre ellos el goleador Harry Kane, que ya demostró hace unos días que no está a su mejor nivel tras recuperarse a contrarreloj de su lesión de tobillo para no perderse el partido ante el Liverpool.

--PROGRAMA DE LA FINAL A CUATRO DE LA LIGA DE NACIONES.

-Miércoles 5.

Portugal - Suiza 20.45/Do Dragao.

-Jueves 6.

Inglaterra - Países Bajos 20.45/Alfonso Henriques.

-Domingo 9.

Perdedor 1 - Perdedor 2 15.00/Alfonso Henriques.

Ganador 1 - Ganador 2 20.45/Do Dragao.