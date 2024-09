El PSG no acata la orden de pagar a Mbappé 55 millones e irán a los tribunales

PARÍS, 13 Sep. (dpa/EP) -

El París Saint-Germain aseguró este viernes que no acatará la orden de la Liga Profesional de Fútbol francesa de pagar al delantero Kylian Mbappé 55 millones de euros en salarios pendientes que reclamó tras su traspaso al Real Madrid, por lo que avanzó que el jugador deberá recurrir a la justicia ordinaria.

En un comunicado citado por el diario galo L'Equipe, el PSG defendió que, como no acatará la orden y la jurisdicción de la LFP es limitada, debe ser un tribunal el que se ocupe de la demanda de Mbappé. Según el club parisino, el atacante debe acudir a la justicia ordinaria para proseguir con este "asunto inevitablemente perjudicial para su reputación".

La suma reclamada por Mbappé está relacionada con los salarios mensuales pendientes de abril, mayo y junio, el último tercio de una prima por la última ampliación de contrato de Mbappé y una "bonificación ética".

En el litigio, el PSG había invocado un acuerdo verbal para argumentar que no debe dinero al jugador, pero Mbappé no consideraba cumplido el mismo, porque su tiempo de juego se había reducido drásticamente tras el anuncio de que no continuaría en el equipo de la capital francesa.

La comisión jurídica de la LFP dictaminó que el PSG no había pagado ustamente a su exjugador, flamante incorporación madridista para esta temporada, los componentes salariales que estaban establecidos en un acuerdo complementario a su contrato de trabajo.