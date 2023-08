Putellas y las campeonas del mundo estallan: "Esto es inaceptable; se acabó"

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La futbolista internacional Alexia Putellas, mediapunta del FC Barcelona, tildó este viernes como "inaceptable" la no dimisión de Luis Rubiales de su presidencia en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ha apoyado a su compañera Jenni Hermoso junto a otras integrantes de la selección española femenina.

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera @JenniHermoso", dijo la mediapunta desde su cuenta en la red social X (antigua Twitter). La doble ganadora del Balón de Oro criticó así las excusas de Rubiales sobre el beso en los labios que dio a Hermoso, el pasado domingo, durante la entrega de trofeos del Mundial.

Putellas fue la primera de las flamantes campeonas del mundo en pronunciarse tras la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, donde Rubiales reiteró que el beso a Hermoso fue "consentido" y anunció que se querellará contra varios componentes del Gobierno de España, por haberlo acusado de comportamientos machistas.

La centrocampista Aitana Bonmatí expresó en sus redes sociales que "hay límites que no se pueden cruzar" y que "esto no lo podemos tolerar". "Estamos contigo, compañera", aludió a Hermoso. De igual modo, la portera Cata Coll tuiteó: "Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas... ¡se acabó! Contigo a muerte, @JenniHermoso".

Además, la atacante Athenea del Castillo se unió a los mensajes de apoyo hacia hermoso: "Estamos contigo, @JenniHermoso". En la misma línea habló Virginia Torrecilla, integrante del núcleo duro de la selección femenina durante muchos años: "¡Se acabó! Contigo, @JenniHermoso".