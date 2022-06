Ramis: "Por mi cabeza solo pasa ganar, no sé gestionar otro tipo de situaciones"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, reconoció que por su cabeza "solo pasa ganar" y no especular con la posibilidad de ascender empatando al final de la prórroga, porque no sabe "gestionar ese tipo de situaciones" y cree que el partido que decidirá el ascenso a LaLiga Santander contra el Girona tendrá "las mismas posibilidades para los dos equipos".

"No sé desde el minuto uno gestionar ese tipo de situaciones. Por mi cabeza solo pasa ganar. Lo otro puede aparecer en los últimos minutos si está cerca y ahí puedes gestionar o adaptar según lo que el partido necesite. Tenemos que potenciar nuestras virtudes", explicó el técnico del equipo chicharrero en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la final de la promoción de ascenso que se disputará el domingo 19 (21.00).

La hoja de ruta que traza Ramis pasa por "tomar mejores decisiones, gestionar mejor el balón y hacer más daño". "Intentamos hacerlo, creo que somos capaces y precisará de un partido muy completo porque el Girona también ha evolucionado a mejor dentro de la temporada y tiene claras dentro de sus características. Tendremos que hacer un partido muy completo y estar equilibrados en todos los sentidos. Intentar salir a ganar, como siempre", declaró.

El técnico 'chicharrero' avisa de que "el Girona también ha hecho muchas cosas muy bien", y que "puede castigar con sus armas". "No es casualidad que los dos equipos estemos en esta final", afirmó, recordando que "no hay dos partidos iguales, y más cuando son de esta importancia". "Será muy competido e igualado, de tensión. Es una final, con las mismas posibilidades para los dos equipos", añadió.

El exjugador admitió que el tiempo transcurrido durante la ida "se hace largo" aunque durante "los entrenamientos no ,porque son cortos e intensos". "Intentamos que sean de calidad, de mucha chispa, claros y que no haya dudas. Y sobre todo que descansen bien, se alimenten bien. No veo ni ansiedad ni precipitación, son los días que son y lo que queremos es que llegue el domingo", sentenció.

Si bien Luis Miguel Ramis dice no conocer "la vida diaria de cada uno fuera de los entrenamientos", se imagina que sus jugadores "habrán vivido la semana con ilusión, como lo está viviendo la gente". "No somos ajenos a todo lo que se ha generado, pero estamos concentrados y responsabilizados, como siempre, desde el primer día, y estamos haciendo una semana buena de trabajo", afirmó.

"ESTE PARTIDO ES EL MÁS IMPORTANTE PARA MÍ HASTA EL MOMENTO"

El técnico catalán se siente "tranquilo" y "responsabilizado como el primer día" a pesar de que el partido "está rodeado por muchísimas más cosas". "Siento lo mismo que el primer día. La misma responsabilidad por inculcar un camino que de rendimiento y no puedo estar nada más que tranquilo por el trabajo de los jugadores", comentó.

"Como entrenador, este partido es el más importante para mí hasta el momento. Queremos hacer crecer al club, que vuelva a pelear por aspectos importantes. Hemos ido muy rápido esta temporada y estamos satisfechos", confesó Ramis, que lleva como técnico del Tenerife desde noviembre de 2020.

Para el entrenador del Tenerife, lo que ha llevado "hasta aquí" a su equipo ha sido "el rigor y la constancia", sin desviarse "del camino". "Los jugadores son los principales culpables de esto. Expresan en el campo el camino, ellos han conectado a la afición. Es un todo y estoy orgulloso de ellos, y de la afición", aseguró.

Por ello, augura que encararán el partido como creen "que hay que hacerlo" y "con atrevimiento". "No hemos hablado nada de la ventaja por el empate. Si llegamos a los minutos finales con empate tendremos esa pequeña ventaja, pero vamos a salir a ganar desde el principio", explicó.

En caso de empate al final de la prórroga, sería el CD Tenerife quien ascendería a LaLiga Santander al haber terminado por delante en la clasificación durante la temporada regular. "La prórroga es una parte más del juego, es una posibilidad. Vamos a trabajar el partido de los 90 minutos. Según transcurra tienes que ir tomando decisiones. Es difícil aventurar por dónde puede ir. En los 90 minutos habrá de todo. Puede haber diferentes contextos y estamos preparados para combatir y competir en cualquier circunstancia", resaltó.

"Estamos aquí por culpa de la afición. Hay mucho sentimiento y pasión, este era uno de mis sueños cuando vine, y qué mejor que con el estadio lleno. Todo esto es por la afición que nos ve y que se vuelca con nosotros. Hemos generado ilusión y cada día nos ha acompañado más, no queremos que se nos escape ningún aficionado", concluyó Ramis.