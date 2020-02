El Rayo asegura que "ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales" con Advíncula

Publicado 11/02/2020 15:17:00 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano dejó claro este martes que "ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales" en los pagos al lateral peruano Luis Advíncula y advirtió que Arantxa Mérida, la persona que les acusa de irregularidades en este asunto, no está acreditada como agente del jugador y que les solicitó "peticiones ilegítimas".

La Cadena SER informó el pasado domingo de que la RFEF ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción una denuncia del entorno del jugador, avalada por un documento que indicaba que el club madrileño abonaba una parte de las retribuciones del internacional en Panamá a través de Ronald Baroni, intermediario que propició el fichaje.

LaLiga confirmó el lunes que estaba investigando el asunto, mientras que el propio implicado, Luis Advíncula, desmintió a última hora que hubiese "denunciado" a su club y que no tenía relación con la mencionada Arantxa Mérida. "No es ni ha sido mi representante, y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre", aseveró el internacional.

"El Rayo Vallecano rechaza rotundamente la denuncia que este lunes la prensa difundió y presentada por Arantxa Mérida diciendo actuar en nombre del jugador Luis Advíncula", aseguró el club franjirrojo en un comunicado.

En este sentido, el equipo vallecano advirtió que "ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales practicando las retenciones correspondientes a las retribuciones de Luis Advíncula e ingresándolas en plazo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España".

"El Rayo Vallecano paga todas las retribuciones a todos sus jugadores en España mediante transferencia bancaria y liquidando correcta y puntualmente los impuestos", añadió el conjunto madrileño, que remarcó que "Arantxa Mérida nunca ha exhibido poder que le acredite como agente o representante de Luis Advíncula".

Además, tras desmentir la noticia de la denuncia, avisó que esta "trae causa en un intento de presunta extorsión sufrida por el Rayo Vallecano documentada notarialmente, al no haber aceptado peticiones ilegítimas de dicha señora, acerca de la desvinculación del jugador, que han sido realizadas sin el consentimiento de este".

"El Rayo Vallecano se reserva el ejercicio de las acciones legales que correspondan para proteger sus legítimos intereses. El Rayo Vallecano ha dado explicaciones, documentadas, a quien se las ha pedido: LaLiga, acreditando tanto el pago de las retribuciones del jugador como su íntegra tributación, en plazo, en España", sentenció.