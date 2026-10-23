El Rayo Vallecano compensará a los abonados perjudicados por los tres partidos en Butarque

Archivo - Imagen de una grada del Estadio Ontime Butarque de Leganés durante el Rayo Vallecano-Racing Santander de LaLiga EA Sports 26-27 - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano va a acceder a una de las demandas de los aficionados del club y va a compensar económicamente a los abonados por los tres partidos que tuvo que jugar el equipo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid), un paso que "se produce en un marco de comprensión de la situación, escucha activa de la afición y como gesto de acercamiento entre las partes".

Este jueves, los aficionados del club franjirrojo emitieron un comunicado exigiendo al presidente Raúl Martín Presa "una disculpa sincera" por lo que consideraba un "maltrato constante" al que está siendo sometido y demandando una compensación económica por los partidos disputados ante el Deportivo Alavés, Racing y RCD Espanyol, así como la congelación de los precios de los abonos para la próxima temporada.

En este sentido, el Rayo Vallecano aseguró lamentar "profundamente el perjuicio" que ha sufrido su afición "por el cierre total y absolutamente injustificado" de su feudo y ese exilio a Leganés, reservándose "las actuaciones que considere necesarias contra los culpables de dicha actuación".

A partir de ahí, "tras una profunda reflexión", la entidad vallecana dejó claro que "entiende el dolor" de su hinchada "por haber tenido que ver como su equipo jugaba de local en un estadio que no es su estadio". "Lamentamos profunda y sinceramente el perjuicio que, por el cierre total y absolutamente injustificado que nos fue impuesto, ha sufrido la afición y el propio club en los partidos que nos enfrentaron a Alavés, Real Racing Club de Santander y RCD Espanyol de Barcelona", subrayó.

"Por todo ello, y pese a haber cumplido con las condiciones legales especificadas en el abono, el club ha decidido compensar a los abonados que, por causas total y absolutamente ajenas a ellos no hicieron uso de su abono, con la devolución de la parte proporcional correspondiente a dichos encuentros. Esta compensación se producirá antes del 31 de diciembre de 2026. En los próximos días comunicaremos de qué forma se llevará a cabo", remarcó el Rayo Vallecano.

El club que preside Raúl Martín Presa también resaltó que "esta actuación se produce en un marco de comprensión de la situación, escucha activa de la afición y como gesto de acercamiento entre las partes". "Es la respuesta a la situación absolutamente injusta que se ha producido hacia nuestro club", ahondó.

Por otro lado, también aprovechó este comunicado para anunciar que las equipaciones de la próxima temporada 2027-2028 "contarán con la franja como protagonista", otra actuación que supone "un paso adelante por parte del Club con la firme intención de lograr una normalidad que permita al equipo competir en las mejores condiciones posibles con el apoyo incondicional de su afición". "Y que sirva también como semilla para que la plantilla, el Club y la afición persigan el mismo objetivo, que no puede ser otro que el éxito deportivo de nuestro equipo", sentenció.