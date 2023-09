El Real Madrid abre en el Bernabéu su deseo europeo

Los blancos reciben al asequible y debutante Union Berlin en el primer partido de la fase de grupos para marcar su rumbo continental

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arranca este miércoles en el Santiago Bernabéu y ante el Union Berlin alemán su camino en la Liga de Campeones 2023-2024, con la confianza de que su feudo, escenario de numerosas noches continentales mágicas, sea talismán y comience a guiar el deseo de los merengues en esta competición, ante un alegre y valiente conjunto teutón que se estrena en la élite del continente por primera vez en su historia.

Los pupilos de Carlo Ancelotti dan este miércoles el primer paso en la última Champions con el formato actual. Un primer duelo, a priori, asequible, que marcará el devenir de los blancos en la competición, en la que será clave empezar con buen. El encuentro ante los modestos alemanes debería ser un trámite, aunque no quiere repetir errores del pasado -perdió (2-3) ante el Shakhtar Donetsk la última vez que inició la fase de grupos en casa, en la 2020-21-.

El 14 veces campeón de la Copa de Europa afronta un examen contra unos de los 'pequeños' del grupo, David contra Goliat, aunque un Goliat que viene a Madrid a convertir la sorpresa en realidad. Sin embargo, el balance de loa merengues ante clubes de la Bundesliga es muy positivo para los madridistas.

Solo han perdido uno de sus últimos 13 duelos contra equipo alemanes en Champions (8V, 4E y 1D). Además, están invictos como locales en la competición continental desde abril de 2022, y no pierden ante un conjunto teutón en el Bernabéu desde marzo de 2015, cuando el Schalke venció por 3-4.

El Real Madrid quiere abrir con buenas sensaciones su deseo europeo para reforzar las buenas sensaciones con las que ha arrancado esta temporada, a pesar de las lesiones claves de Courtois, Militao y Vinícius, tres pilares en los últimos cursos. Pero los blancos se han repuesto con un nuevo modelo más físico y contundente, espoleado por un Jude Bellingham, autor de 5 goles y 1 asistencia en 5 partidos de Liga, que ha caído de pie en Chamartín y ya ha enamorado al madridismo.

El nuevo ídolo del Bernabéu no faltará a la primera cita continental del curso, en un once que podría sufrir algún cambio con el derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo en el horizonte. La entrada de Lucas Vázquez como lateral derecho en el equipo titular será obligada, por la lesión de Carvajal. Mientras que Carlos Ancelotti confirmó que Modric también será de la partida, en una medular junto a los jóvenes Tchouameni, Camavinga y el propio Bellingham.

Sin 'Vini', formarán el ataque Rodrygo Goes y un inspirado Joselu, con dos goles en las dos últimas titularidades. Su tanto más reciente sirvió para culminar la remontada merengue ante la Real Sociedad (2-1) en casa, prolongando así el pleno de triunfos merengues en estas cinco jornadas para ser líder en solitario de LaLiga EA Sports con 15 puntos y solo 3 goles en contra, el que menos en la competición.

EL MODESTO Y DEBUTANTE UNION BERLIN COMO PRIMER 'HUESO'

El modesto Union Berlin combatirá en este escenario por cortar la racha blanca y llevarse de Madrid un gran botín para pelear por no caer eliminado en esta fase de grupos. El imponente Bernabéu acogerá el debut del equipo alemán en la Champions, a la que llega con la condición de 'tapado', aunque con el aval de su trabajado a la par que llamativo cuarto puesto el curso pasado en la Bundesliga.

Sin embargo, su inicio liguero no ha sido tan sólido como la pasada campaña, por lo que su estreno en la élite europea podría servir de punto de inflexión para olvidar ese irregular arranque. Precisamente, cayó en las dos jornadas más recientes, ante el RB Leipzig (1-3) y el Wolfsburgo (2-1), para llegar con más dudas de las convenientes a una plaza ya de po rsí complicada.

Urs Fischer vio como el mercado de verano no debilitó su alegre y atractivo proyecto, incluso incorporando piezas con experiencia en la competición, como Robin Gosens, ex del Atalanta e Inter. El alemán y el croata Juranovic serán los dos puñales del 3-5-2 característico del Union Berlin, con la velocidad de David Datro Fofana como amenaza en ataque. Aunque no viene siendo titular, el técnico sí podría optar por la experiencia del central italiano Leonardo Bonucci, acostumbrado a este tipo de duelos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

UNION BERLIN: Ronnow; Juranovic, Doekhi, Knoche, Leite, Gosens; Kral, Laidouni; Volland, Beherns y Fofana.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.