Real Madrid y Atlético empatan en el derbi y dejan al FC Barcelona escaparse de Liga F

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se quedó ya como líder en solitario de la Liga F 2024-2025 y como único con pleno de puntos después de golear 7-1 en su derbi al RCD Espanyol y aprovechar que sus dos perseguidores, Real Madrid y Atlético de Madrid, empataban en el suyo, en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato.

En el Alfredo di Stéfano se cerraba el fin de semana con el encuentro más atractivo de esta fecha, un derbi madrileño que ponía en juego las ambiciones y el pleno de puntos de ambos equipos y que acabó en tablas, lo que supuso el sexto encuentro consecutivo del conjunto madridista sin poder ganar al colchonero.

Y mucha culpa de ello lo tuvo la portera visitante Lola Gallardo, que firmó una sensacional actuación, primero para mantener con vida a las suyas con 1-0, y luego para evitar con dos grandes paradas ante, sobre todo, Alba Redondo, y Linda Caicedo para evitar la derrota en el tiempo añadido.

El único disparo que no pudo detener la andaluza fue el de la escocesa Caroline Weir al inicio del partido tras una gran dejada de la danesa Signe Bruun. A partir de ahí, el choque tuvo alternativas hasta el descanso, con Gallardo metiendo buenas manos, y tras el paso por los vestuarios el Real Madrid fue mejor durante más de una veintena de puntos.

Pero no sacó provecho de ese dominio ni del ímpetu de Caicedo, con la portera rival metiendo una mano espectacular a Tere Abelleira, y el Atlético, con los cambios, fue creciendo y volvió a amenazar a Misa Rodríguez, también ágil para desviar un cabezazo de Sheila Guijarro. Poco después, un penalti de Abelleira en un despeje sobre Gaby García no lo perdonó la noruega Vilde Boe Rise y pese al arreón final local, el marcador no se movió gracias a una Lola Gallardo protagonista final.

Esta igualada permitió que el FC Barcelona se escape dos puntos sobre estos dos rivales tras imponerse con autoridad por 7-1 al RCD Espanyol en el otro derbi atractivo del fin de semana, el barcelonés, que no se celebraba en la máxima categoría desde la campaña 2020-2021 y que por momentos dejó algo de incertidumbre en el Johan Cruyff.

Y es que el conjunto 'perico' llegó a mandar en el marcador hasta la hora de juego gracias al tanto a los 20 minutos de Estefanía Botero, pero que a partir de ahí recibió un vendaval con tres goles en apenas seis minutos, con doblete de Alexia Putellas y uno de los tres que acabaría marcando la polaca Ewa Pajor.

Claudia Pina y Aitana Bonmatí cerraron la goleada que mantiene al actual campeón en el liderato y que le sirvió para aliviar el ánimo tras la derrota en Champions ante el Manchester City pese a que dejó alguna duda por ser el tercer encuentro seguido en el que empezó perdiendo, algo poco usual para las blaugranas.

Además, del resto de la jornada destacó la cuarta victoria seguida de la Real Sociedad, que goleó 4-0 al Real Betis con doblete de Amaiur Sarriegi que no le sirvió para colocarse en la cuarta posición porque el Levante Badalona confirmó su buen inicio y defendió esa plaza con una gran victoria por 0-1 ante el Sevilla con gol de Sonia Majarín en el minuto 76.

El Athletic Club rompió una racha de tres partidos sin ganar al llevarse el derbi ante la SD Eibar, a la que derrotó por 1-2 en Ipurua gracias a un gol de Irene Oguiza en el minuto 92, mientras que el Costa Adeje Tenerife y el Levante UD dejaron el único partido sin goles del fin de semana y un gol de Millene Cabral dio el primer triunfo en la temporada al ascendido Deportivo ABANCA, verdugo de un Madrid CFF en crisis tras encajar su cuarta derrota consecutiva. El Valencia continúa como colista de la Liga F con un punto después de perder 0-2 con un Granada CF que coge aire con su segundo triunfo de la campaña.