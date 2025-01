El Real Madrid desea retar al voraz FC Barcelona en un escenario nuevo

El conjunto madridista se mide por primera vez en una final a un equipo blaugrana que quiere mantener su estatus y otra Supercopa

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid pelearán este domingo (12.00 horas/La 2) en el Estadio de Butarque de Leganés (Madrid) por el título de la Supercopa de España Iberdrola, un escenario nuevo para ambos en el que el conjunto madridista quiere intentar darle 'guerra' a un blaugrana que siempre aumenta su voracidad en este tipo de citas y que querrá también mantener su estatus.

El actual campeón parte como claro favorito para levantar su quinto trofeo de esta competición, el cuarto consecutivo, y para ello tendrá que mantener su gran dominio sobre su rival desde que este aterrizase oficialmente en el fútbol femenino, coto donde ya hace varios años es poco dado a dar concesiones, salvo por despistes administrativos como el que le costó la eliminación de la Copa del Reina en la temporada 22-23.

Esa situación 'ayudó' a que el Real Madrid estuviese muy cerca de inaugurar su palmarés. El equipo merengue llegó a la final de ese torneo y tuvo en su mano levantar el trofeo cuando ganaba 2-0 en el minuto 88 al Atlético de Madrid, que en un ejercicio de fe fue capaz de igualar y acabar quedándose el premio en los penaltis. Esa fue una noche difícil de olvidar para el conjunto que entrena Alberto Toril, que vuelve a tener ahora una opción de ganar su primer título y ajustar 'cuentas pendientes' con Butarque, escenario de ese amargo y lluvioso día.

Pero para tener alguna opción, debe ser capaz de plantar cara a un Barça que cada vez que tiene la oportunidad de engrandar su ya amplio palmarés, 'afila el colmillo', y más cuando delante tiene al Real Madrid, al que quiere seguir teniendo lejos en ese debate sobre si la distancia se ha acortado o no pese a los esfuerzos madridistas en ir creando una plantilla más competitiva en todos los aspectos.

Sin embargo, hace más de dos meses, en el Estadio Alfredo di Stéfano, el conjunto que entrena Pere Romeu dio otro golpe de autoridad y superioridad en la mesa al golear por 0-4 y sin aparentemente sufrir demasiado. Esa derrota fue la decimoquinta en 15 partidos desde la aparición oficial de un equipo madridista que además sólo ha sido capaz de anotar seis goles, ninguno en los últimos seis encuentros, por los 53 que ha recibido, una media de 3,5 por choque.

Esta estadística deja claro que Toril y sus jugadores deberán acercarse a la perfección para batir a un Barça al que este año sólo ha sido capaz de ganar el Manchester City inglés en la Champions. Desde esa derrota, las blaugranas han ido en claro ascenso y se plantarán en Butarque dispuestas a mandar desde el pitido inicial y a acabar con la resistencia rival lo antes posible para ganar una nueva Supercopa, torneo donde el año pasado ya arrolló a las madridistas (4-0), pero en el que también lo ha pasado algo peor en las semifinales de 2022 (1-0 con gol en el 91 de Alexia Putellas) y 2023 (3-1 tras una prórroga y jugando con diez muchos minutos).

BONMATÍ, HANSEN, ROLFÖ Y ABELLEIRA, POSIBLES NOVEDADES EN LOS ONCES

El actual campeón de Europa no se relajará sabedor también que este es un escenario en el que todavía no ha medido al Real Madrid, con el que por primera vez se cruza en una final, lo que dobla la dimensión de un choque que lleva la etiqueta de Clásico, pese a que no tenga ese sabor histórico que reside en el fútbol masculino.

Las blaugranas solventaron su semifinal con cierta solvencia ante el Atlético de Madrid, donde Pere Romeu además se permitió el lujo de tirar del fondo de armario dejando en el banquillo a jugadoras clave como Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen. Salvo sorpresa, la Balón de Oro y la noruega volverán al once con la catalana en ese medio dominante junto a Patri Guijarro, excelsa en el Di Stéfano en noviembre, y Alexia Putellas, y con la extremo y la pujante Claudia Pina por los costados.

También es previsible la vuelta de la sueca Fridolina Rolfö en el lateral izquierdo, sobre todo ante la posible presencia por ese lado de Linda Caicedo. La colombiana, que fue sorprendentemente suplente en el choque liguero, está en un gran momento y en la trabajada semifinal ante la Real Sociedad (3-2) ya fue decisiva arrancando desde la derecha.

Alberto Toril perdió por lesión en ese duelo del pasado jueves a una pieza clave como Melanie Leupolz y Tere Abelleira se perfila como reemplazo en el once de un equipo que necesita más protagonismo de Caroline Weir respecto al último choque y que buscará mantener la igualdad el máximo de minutos posibles no como en los últimos partidos con las blaugranas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Coll; Batlle, Paredes, León, Rolfö; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pajor y Pina.

REAL MADRID: Misa; Shei García; Lakrar, Méndez, Carmona; Angeldahl, Abelleira, Toletti; Caicedo, Bruun y Weir.

--ÁRBITRA: Olatz Rivero (C.Vasco).

--ESTADIO: Butarque.

--HORA: 12.00/La 2.