El Real Madrid encara el ensayo general en el adiós de Kroos

Los de Ancelotti se prueban ante el Betis en casa con el once de gala para la final de Champions en la despedida de una leyenda del Bernabéu

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Real Betis en la última jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024, en el que es el ensayo general previo a la final de la Champions de Wembley del 1 de junio, por lo que se prevé el once de gala, con un Toni Kroos que vivirá una emotiva despedida en el Santiago Bernabéu después de anunciar su retirada a final de temporada, mientras los verdiblancos quieren acabar con buena imagen en un estadio que no se le da bien recientemente.

El feudo madridista acoge este sábado (21.00 horas) la jornada 38 entre Real Madrid y Real Betis, en un fin de semana que no hay nada en juego a nivel de campeonato, Europa y descenso --por tercera vez en la historia de LaLiga--. Aunque el del Bernabéu sí será un duelo importante por ser el último de los madridistas antes de la final de la Liga de Campeones, y el último del alemán Toni Kroos con el Real Madrid en Chamartín.

El centrocampista sorprendió y sacudió este martes al mundo del fútbol y al madridismo anunciando para después de la Eurocopa una despedida sorprendente, aunque solo en cierto punto. Porque el '8' blanco siempre afirmó que no estiraría el chicle y se iría en lo más alto, sin sufrir la decadencia que acompaña al paso del tiempo.

Kroos tendrá un adiós emotivo al abrazo de sus aficionados, sus compañeros y su gente, ya que también cumple su palabra respecto a su vínculo con el Real Madrid: "Es y será mi último club", dijo el mediocentro en su mensaje de despedida, tras una década en el club blanco, al que llegó en el verano de 2014, meses después de la consecución de la 'Décima', de la que este viernes se cumplen diez años.

El 'diesel' Kroos será titular en un partido que aspira a ser el termómetro anímico y de confianza de un equipo que, campeón hace dos semanas, ha podido administrar los minutos y las cargas. Y tras la aparición de nuevo de la unidad 'B' en Villarreal, donde se cruzó con el póker de Sörloth (4-4), es el turno del que será, presumiblemente, el once que alineará Carlo Ancelotti en Wembley.

Así, volverá a la titularidad un Courtois que parece volver a su mejor forma, y después de los cuatro goles encajados por un Lunin que ya parecía a asumir su suplencia en Londres. En la defensa, la única duda de si repetirá Militao ante el Betis o si jugará Nacho --que podría afrontar su último partido en el club--, junto a Rüdiger, Carvajal y Mendy. Valverde y Camavinga, sin un Tchouameni lesionado que será baja en la final, acompañarán al '8' con Bellingham, Vinícius y Rodrygo afinando puntería para el próximo sábado 1 de junio.

El conjunto madridista, que desea cerrar el campeonato invicto en casa (16V y 2E) y con solo una derrota en todo el curso en el Metropolitano, recibe a un Real Betis que ha puntuado en cinco de sus últimas seis visitas a Chamartín, con tres empates y dos victorias, la última en 2019. Sin embargo, el último triunfo sobre los blancos fue en marzo de 2022 en el Benito Villamarín.

Los verdiblancos desean acabar con una sonrisa una temporada marcada por la irregularidad en la que han certificado su clasificación para la Conference League. Así, no jugarán las Liga Europa por primera vez en los últimos cuatro años. Aunque la empresa de esta jornada no es fácil para los de Manuel Pellegrini, que no han competido con sus predecesores fuera de casa, aunque han arreglado su dinámica lejos de Sevilla enlazando tres encuentros (2V, de las 5 totales, y 1E) sin perder como visitante.

La situación, sin 'nada' en juego, favorece el favoritismo del Real Madrid, reforzado por las diez bajas, además, que presenta el Betis. Bartra, Bakambu, Isco, 'Chimy' Ávila, Carvalho, Guido, Pezzella, Fornals y Rui Silva por lesión, mientras que Riad se cae de la convocatoria, ya muy cerca de salir rumbo al Crystal Palace.

En el once, Bravo y Sokratis se despedirán como titulares, Roca ocuparía el sitio del marroquí en la zaga, con Altimira en la sala de máquinas. Rodri aparecería por la derecha y Ayoze por la izquierda, con Willian José como ariete.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

REAL BETIS: Bravo; Sabaly, Sokratis, Marc Roca, Mirando; Altimira, Cardoso, Fekir; Rodri, Willian José y Ayoze Pérez.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga y Movistar Plus+.