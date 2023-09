El Real Madrid se estrena en el Bernabéu con un derbi

Los blancos quieren mantener el pleno de triunfos en su debut como locales en Liga, con Bellingham pero sin 'Vini', ante un Getafe de menos a más

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este sábado (16.15 horas) al Getafe en el primer partido oficial de LaLiga EA Sports 2023-2024 en el Santiago Bernabéu, donde los madridistas buscarán ampliar su pleno de victorias y sostener el imparable inicio merengue, con el intratable Jude Bellingham, pero sin le lesionado Vinícius Júnior, mientras que el conjunto 'azulón' quiere prolongar su mejoría tras su primera victoria doméstica, en un feudo en el que no gana desde 2008.

El nuevo Santiago Bernabéu, aún no terminado al cien por cien, se engalanará este sábado para acoger el primer partido del Real Madrid en casa este curso. Y el partido no tendrá naturaleza de salvavidas, porque el conjunto madridista ha rendido a muy alto nivel en sus tres primeros compromisos domésticos, todos ellos fuera de casa, con 9 puntos de 9 posibles, para ya estar al frente de la clasificación en solitario.

El balance de este formidable inicio es muy positivo para los blancos, con 6 tantos a favor y solo 1 en contra. Y la mejor noticia de estas tres primeras jornadas ha sido un Bellingham crucial, que se ha adaptado a las mil maravillas a la exigencia del Real Madrid. Aunque es cierto que Carlo Ancelotti ha ideado un sistema para el 'todocampista' inglés, punta de lanza de un rombo en la medular, como enganche para los dos puntos.

El Bernabéu querrá disfrutar del máximo goleador de la competición, con 4 tantos, que sin embargo no estará acompañado por Vínícius Júnior. La lesión muscular del brasileño fue el peaje que tuvo que pagar el conjunto merengue en la trabajado victoria (0-1) ante el RC Celta. La ausencia del carioca se suma a las de Thibaut Courtois y Éder Militão, de larga duración, y Ferland Mendy y Dani Ceballos.

Este contratiempo podría provocar cambios en el once de Ancelotti, con varias opciones para suplir la baja del '7' madridista. Así, la primera alternativa, que menos trastocaría el nuevo sistema, sería introducir a Joselu --único '9' puro de la primera plantilla-- por 'Vini' acompañando a Rodrygo. Sin embargo, esta opción no permitió lucirse al '14' en Vigo, que tras 80 minutos no remató a puerta y fue el jugador del Real Madrid con menos intervenciones del encuentro, por detrás de Nacho y Vinícius, que apenas tuvieron minutos.

Pero la inclusión de Joselu en el once también permitiría otra variante, con el delantero español como único ariete, trasladando a Rodrygo a la izquierda y con Fede Valverde, por la derecha, demarcación que ya ocupó en numerosas ocasiones el curso pasado. Además, podría entrar Brahim Díaz, con el '11' como '9' del equipo y con el uruguayo por la derecha.

"La idea de juego no cambia, no cambia el sistema. Lo reemplazaremos con un jugador que tiene distintas características y por esto intentaremos de adaptar el juego de ataque", explicó el preparador italiano en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe.

EL GETAFE QUIERE PROLONGAR SU BUEN MOMENTO ANTE UNA BESTIA NEGRA

Enfrente estará un Getafe que no tiene buenos datos en el Bernabéu, feudo en el que no gana desde 2008 --14 triunfos consecutivos del Real Madrid en casa--. No obstante, llegan al encuentro después de vencer (1-0) al Alavés, su primer triunfo del curso, después de sumar una derrota (3-0) frente al Girona y un empate inaugural (0-0) contra el FC Barcelona.

El conjunto 'azulón' va al Bernabéu con las bajas de Luis Milla y Enes Ünal, pero con Arambarri y Carmona ya en la dinámica de grupo. En el once, no se prevén cambios respecto a la última jornada, dado el buen rendimiento del equipo en la última jornada, aunque dado que el rival es el Real Madrid, Bordalás podría protegerse aún más.

"Tenemos que hacer un grandísimo partido y luego esperar que ellos no tengan un buen día, preparamos los partidos con las mejores intenciones y la verdad es que sabemos que va a ser complicado y con ello contamos. Confiamos en el trabajo que hemos hecho durante la semana para intentar hacer un buen partido", declaró el preparador en la rueda de prensa previa al partido.

Si los resultados en el Bernabéu del Getafe son pobres, hay que añadir que solo suma un triunfo en sus últimas 14 salidas (1V, 4E y 9D). También debería preocupar al técnico alicantino el balance ofensivo, sin ver puerta en cuatro de los últimos cinco partidos como visitantes.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouameni, Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Joselu.

GETAFE: Soria; Damián, Mitrovic, Duarte, Gastón; Djené, Maksimovic, Iglesias; Mata, Mayoral y Latasa.

--ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/Movistar +.