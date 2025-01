El Real Madrid necesita reaccionar y retomar el rumbo

Los de Ancelotti buscan sacudirse las dudas tras la Supercopa con un triunfo ante un Celta que quiere repetir la machada de hace ocho años

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este jueves al RC Celta en los octavos de final de la Copa del Rey 2024-2025, una oportunidad para olvidar la contundente goleada en el Clásico por la Supercopa de España, que reavivó las dudas y la inquietud en el club, sin demasiado margen para buscar ahora una reacción firme y convincente, ante un conjunto gallego que busca la machada en el feudo madridista, como ya hiciera hace ocho años.

Apenas cuatro días después del descalabro de la Supercopa en Arabia, los pupilos de Carlo Ancelotti vuelven a pasar examen, esta vez en Copa, con el billete a cuartos en juego. La tan inesperada como aplastante goleada (2-5) a favor de los Hansi Flick hizo mucho daño a los merengues, que adoleció de falta de actitud, intensidad y compromiso en el peor momento.

Además, la herida blanca es aún más dolorosa, porque es la segunda dura derrota ante el Barça este curso tras el 0-4 en Liga -9 goles en contra en dos duelos-. Y este domingo, el Real Madrid nunca pudo reconducir la situación, siempre estuvo fuera del partido y lejos de un rival que lo barrió para sumar confianza y minar la de su rival. Ahora, no puede fallar, porque caer en casa ante el Celta podría ser demasiado insoportable para la parroquia madridista.

Las aguas no bajan en calma y el ambiente y el ruido que rodea al equipo no es el mejor, pero Ancelotti confía en su plantilla para darle la vuelta a la situación. "Estamos en todas las competiciones, bien posicionados, obviamente fue un mal partido, con un montón de errores, lo hemos evaluado, he buscado la solución. Tenemos que seguir adelante, empezando con el partido de mañana", señaló Ancelotti en la previa.

Por esto, tampoco habrá muchos experimentos del italiano en la alineación, obligado a no desdibujar el equipo, que sigue sufriendo demasiado atrás y continúa con problemas en la creación. Aunque debe encontrar el equilibrio entre ser competitivo y dar descanso a los más cargados de minutos, en el primero de tres partidos seguidos en casa -después irán, Las Palmas, en Liga, y Salzburgo, en Champions-.

Así, Antonio Rüdiger, que solo descansó en el triunfo en la ronda anterior en Copa ante la Deportiva Minera, y Fede Valverde, titular en los 30 encuentros disputados por el Real Madrid, podrían empezar en el banquillo. Volverá Andriy Lunin a la portería, y Dani Ceballos y Luka Modric, suplentes en Arabia y destinados a conseguir una elaboración más fluida y clara, tendrían hueco en la alineación titular, acompañando a Eduardo Camavinga, señalado por su penalti en la final de la Supercopa.

Arriba, no descansará Vinícius Júnior, por su sanción de dos partidos en Liga -ante la UD Las Palmas y el Deportivo Alavés-, junto a Endrick, de nueve, y Brahim Díaz o Arda Güler, por la derecha. El partido de este jueves también será importante para un Aurélien Tchouameni que vive en constante incertidumbre en la posición forzada de central, y con la situación de un lateral izquierdo que no termina de encontrar dueño.

El Real Madrid recibe con dudas al Celta, pero recordando que, hace no mucho, el equipo gozaba de buen salud interna y externa. La mejor noticia para los madridistas es que Kylian Mbappé, que no parece que vaya a ser titular, mostró en Arabia su mejor nivel. Ante esto, un conjunto celeste que se cargó al Racing de Santander en dieciseisavos y que ha perdido dos de los últimos seis encuentros.

Claudio Giráldez ha logrado dotar de estabilidad a un equipo lleno de la valentía y rebeldía de sus jóvenes, combinadas con la experiencia de veteranos como Marcos Alonso, que se ha recuperado a tiempo para el Bernabéu, Iago Aspas, baja por lesión, y Borja Iglesias, que viene de marcar en la derrota por 2-1 en Vallecas.

Los celestes se enfrentan a un Real Madrid tocado y con la necesidad de retomar el rumbo, aunque su objetivo es ahondar en la herida, algo que ya lograron en 2017. Hace ocho años, el Celta asaltó el Santiago Bernabéu (1-2) -la última victoria de los gallegos en Chamartín- y empató en casa para avanzar a cuartos. Ahora, quieren repetir hazaña, aunque acumulan seis derrotas en siete visitas y su rendimiento lejos de Balaídos es muy pobre, convertido en un visitante muy irregular (4V, 1E y 7D).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Ceballos, Camavinga, Modric; Güler, Endrick y Vinícius Júnior.

RC CELTA: Iván Villar; Carreira, Manquillo, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Hugo Álvarez; Damián, Sotelo; Durán, Swedberg; Borja Iglesias.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar+ y La 1.