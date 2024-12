El Real Madrid quiere salir líder de Vallecas

Los de Ancelotti desean ponerse en lo más alto por primera vez este curso en su visita al Rayo para seguir afinándose antes de la Intercontinental

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (21.00 horas) al Rayo Vallecano en la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2024-2025, un partido clave para el conjunto madridista, que puede dormir líder, por primera vez en la temporada, si vence en Vallecas y da continuidad a su reacción en Bérgamo, antes de jugarse la Copa Intercontinental, mientras que el equipo de la franja quiere seguir demostrando que se le da bien recibir a 'gigantes' para alejarse del descenso.

Vallecas es sinónimo de fútbol de siempre y el Rayo, como de costumbre, venderá muy cara su derrota ante el Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti afrontan la recta final del 2024 en un estadio en el que solo suman una victoria en los últimos cuatro partidos -desde 2019-, antes de disputar la Intercontinental el próximo miércoles y de cerrar su año frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 22 de diciembre.

Unos compromisos gracias a los cuales puede comenzar 2025 líder de LaLiga EA Sports -si gana en Vallecas y pierde alguno de sus dos últimos partidos el FC Barcelona, ahora líder con dos puntos de colchón- y con el segundo título de la temporada bajo el brazo -después de la Supercopa de Europa-. Y para ello, debe regar y hacer crecer los brotes verdes que se vieron en Bérgamo y que permitieron olvidar su mala noche en San Mamés, con derrota por 2-1.

Sin embargo, la lista de bajas sigue siendo larga con los lesionados Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy y, ahora, un Kylian Mbappé que se lesionó a los 30 minutos ante el Atalanta, pero le dio tiempo a marcar y dejar movimientos interesantes.

Pero el francés no estará en Vallecas, dejando a Vinícius Júnior como gran amenaza para la defensa rayista, después también de que Jude Bellingham, en su mejor momento este curso -seis goles en los últimos siete encuentros-, se ausentara en el entrenamiento del jueves.

No obstante, Ancelotti sí recupera a Eduardo Camavinga, aunque estaría descartada su presencia como titular, con la duda de si Aurélien Tchouameni actuará de central, con la opción de Raúl Asencio para dar descanso al francés. Sí volverán al once en Vallecas los suplentes en Bérgamo Luka Modric y Rodrygo Goes, mientras que el reemplazo de Mbappé estará entre Arada Güler o Brahim Díaz, con más posibilidades para el turco por su no titularidad frente al Atalanta.

El examen en Vallecas servirá para medir a un Real Madrid que ha enlazado dos victorias fuera de casa -en Montilivi (0-3) y Bérgamo (2-3)-, aunque permitiendo mucho a los ataques rivales y sufriendo con una zaga con muchas bajas y sin apenas descanso. Ahora, la prueba es el siempre intenso Estadio de Vallecas, donde el Rayo acumula dos derrotas -Athletic Club (1-2) y Las Palmas (1-3)-, por lo que desea dar una alegría a su afición para no perder tres partidos en casa seguidos por primera vez desde febrero.

Sin embargo, el último fin de semana se impuso por 0-1 en Mestalla y pudo coger algo de aire en la clasificación, marchando ahora en la zona media con 19 puntos, a 6 del descenso y a solo 5 de Europa, por lo que una victoria también les acercaría al sueño continental. Aunque sin opciones de ser titular atendiendo a que no juega en Liga desde el 8 de noviembre, James Rodríguez se enfrentará a su ex equipo, aunque Iñigo Pérez prefiere otras opciones como Jorge de Frutos o Álvaro García.

En cuanto a las bajas, solo presenta las de Raúl de Tomás y Pelayo Fernández, por lo que el once no cambiará demasiado con la gran duda del lateral derecho y si Pacha Espino entrará por Pep Chavarría. Ante un 'gigante' como el Real Madrid, Pérez podría dar entrada a un centrocampista de corte más defensivo como Unai López o decantarse por otro hombre de ataque como De Frutos, con Isi Palazón, Álvaro García Randy Nteka como fijos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría, Valentín, Ciss; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Nteka.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Güler, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Vallecas.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.