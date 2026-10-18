La Real Sociedad golea en Málaga con el despertar de Oyarzabal

Takefusa Kubo, Real Sociedad - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad se impuso (2-5) al Málaga este domingo para defender su posición europea en LaLiga EA Sports después de una novena jornada en la que RC Celta y CA Osasuna sumaron sendas victorias, para mirar hacia arriba, ante el Deportivo Alavés (2-1) y el Racing de Santander (2-0).

El equipo 'txuri-urdin' pasó por encima del malagueño en el primer tiempo de La Rosaleda, pero los locales no tiraron la toalla para competir en el segundo acto. La irrupción goleadora de Mikel Oyarzabal, quien aún no había visto puerta esta temporada, terminó con las esperanzas de un Málaga colista con 4 puntos.

Los vascos, que sumaron 16 en quinta posición, tuvieron la pegada que le falta a los andaluces, con un Take Kubo que abrió la lata a los tres minutos. Ambos equipos se presionaron arriba, y el Málaga tuvo su ocasión con Adrián Niño, pero poco después llegó el 0-2 de Orri Óskarsson, y antes del descanso pudieron caer más.

El Málaga buscó su momento en el segundo tiempo y con el 1-2 de Niño acercaron la remontada que, por partida doble, echó por tierra Oyarzabal. El campeón del mundo con España hizo el 1-3, demasiado solo dentro del área, y también el 2-4, respondiendo al segundo local de Pablo Martínez. Siguiendo el trance en el que entró el partido, Gonzalo Guedes marcó el 2-5 en el minuto 73. Partido resuelto pero pendientes del golpe que se llevó Oyarzabal al final.

Por su parte, con 11 puntos, los mismos que su rival, el Celta saldó con victoria un exigente choque contra el Alavés, para dejar atrás el palo de la derrota ante la Juventus. Tras una primera parte con poca historia, donde la mejor ocasión fue incluso visitante con Lucas Boyé, Balaídos disfrutó del recital de Javi Rodríguez, quien celebró su reciente renovación con el club celeste hasta 2030.

El defensor puso un pase medido a Ferran Jutglà para el 1-0 en el minuto 53. Tras los cambios en ambos equipos, Javi Rodríguez volvió a marcar diferencias con un tremendo eslalon hasta marcar el 2-0 a 20 minutos del final. El Alavés vio la opción de rascar algo con el golazo de Hugo Novoa para recortar distancias, y fue por culpa del meta local Ionut Radu que no se movió el marcador en Vigo.

Por su parte, después de cinco jornadas sin ganar, Osasuna recuperó el sabor del triunfo coincidiendo con el regreso de Jagoba Arrasate a su banquillo. El artífice del último ascenso 'rojillo', clasificación europea o para la Supercopa de España entre 2018 y 2024, cayó de pie en El Sadar con un fuerte inicio, un gol anulado por fuera de juego y el 1-0 de Ante Budimir en el 9'.

Los locales atacaron bien por bandas y estuvieron concentrados ante un Racing que no encontró el camino de la portería rival. Los de José Alberto encajaron el 2-0 de Asier Osambela en el minuto 88, sin capacidad de reacción ni para generar peligro. Una maraña 'rojilla', con confianza renovada, para salir de la zona baja donde se queda el equipo de Santander con 8 puntos.