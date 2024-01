La Real Sociedad impone su mayor deseo copero

El conjunto donostiarra bate de nuevo (1-2) a un Celta que rotó mucho para convertirse en el primer semifinalista de Copa del Rey

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad se convirtió este martes en el primer semifinalista de la Copa del Rey 2023-2024 al batir por 1-2 al Celta, tras un duelo en el que, a su solidez y eficacia, añadió una mayor ambición por avanzar en la competición ante un rival que no puso todas sus mejores piezas en el tablero, poco incisivo arriba y que fue a remolque desde casi el pitido inicial.

El conjunto donostiarra vuelve a estar cerca del sueño copero cuatro años después de clasificarse para una final que se jugó en el 2021 por la pandemia y que ganó al Athletic Club. Le bastó un partido serio y sacar el máximo partido a sus mejores opciones para deshacerse de un rival, que volvió a tropezar 72 horas después de hacerlo en LaLiga EA Sports con la misma piedra.

Imanol Alguacil volvió a su once más habitual, con debut para Sheraldo Becker, tras las rotaciones que le salieron bien el pasado sábado en el mismo escenario, lo contrario que Rafa Benítez que pareció dar prioridad a la Liga dando descanso a varios teóricos titulares. Y como 72 horas antes, la jugada le volvió a salir mejor al técnico realista, cuyo equipo le metió presión muy pronto a los locales.

Oyarzabal, al poco del minuto de juego, enfrió a la animosa grada de Balaídos, con un cabezazo cercano tras centro de Merino y puso el partido en un escenario en el que los 'txuri urdines' se encuentran cómodos. Los visitantes, pese a la ventaja, ahogaron bien con su presión a un Celta que apenas pudo inquietar a Remiro, al que casi siempre vio de lejos con Douvikas y Swedberg muy aislados.

El conjunto donostiarra tampoco asustó demasiado a Iván Villar, pero sí dio más sensación de peligro. El portero 'celeste' metió una buena mano a Merino para evitar un demoledor 0-2 y el centrocampista navarro no pudo conectar del mejor modo, estorbado por la cobertura de Kevin Vázquez, un envío desde la derecha de un Becker que se mostró activo en los primeros 45 minutos.

El encuentro se movía sin demasiadas ocasiones y siempre con el guión que marcaba la Real Sociedad, cuya peor noticia fue la lesión de otro de sus laterales izquierdos, el escocés Tierney por un aparente problema muscular y en el mismo escenario donde Aihen Muñoz dijo adiós a la temporada el pasado sábado.

BECKER SE ESTRENA EN SU DEBUT

Un remate cercano de André Silva que se fue por encima del larguero y tras sendas prolongaciones de Merino y Zubeldia fue lo más destacable antes de un descanso tras el que los dos técnicos movieron sus banquillos con Alguacil quitando al '9' portugués para meter un jugador más de banda como Zakharyan y Benítez dando entrada a un titular habitual como De la Torre por Miguel.

El Celta salió más decidido y pudo coger el control del choque ante un rival que prefería dar un paso atrás para guardar su preciado botín y esperar un contragolpe que dejase casi visto para sentenciar la eliminatoria. Becker dio un primer aviso de esta opción en una jugada al borde del fuera y con Kevin evitando el 'pase de la muerte' a Oyarzabal, pero el segundo fue definitivo. El futbolista de Surinam arrancó desde su campo para pillar mal posicionada a la zaga local y luego no perdonar ciertas dudas de Villar a la hora de si salir a achicar o no.

El 0-2 fue un mazazo para los de Benítez, que minutos antes había metido a Mingueza y a Aspas en busca de agitar por fin las cosas. Justo después del tanto realista, el equipo vigués se pudo meter en el partido con dos acciones protagonizadas por el de Moaña, pero el remate de Swedberg lo sacó casi bajo palo Zubeldia y luego Le Normand le quitó el remate a Douvikas.

Oyarzabal no acertó con un buen pase de Becker en su última buena acción del choque para finiquitar las cosas, pero no lo echó de menos una Real que no se libró de algo de sufrimiento final por el postrero gol de De la Torre que puso fin a su imbatibilidad en el torneo, pero que le fue insuficiente a los 'celestes'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA, 1 - REAL SOCIEDAD, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

RC CELTA: Iván Villar; Kevin (Mingueza, min.64), Starfelt, Domínguez, Ristic; Miguel (De la Torre, min.46), Jailson (Aspas, min.64), Tapia (Beltrán, min.72), Hugo Álvarez; Swedberg (Strand Larsen, min.78) y Douvikas.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Tierney (Elustondo, min.39); Becker (Sadiq, min.78), Merino, Zubimendi, Brais (Pacheco, min.78), Oyarzabal (Magunazelaia, min.90) y Silva (Zakharyan, min.46).

--GOLES.

0-1, minuto 2. Oyarzabal.

0-2, minuto 66. Becker.

1-2, minuto 92. De la Torre.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Douvikas (min.45+2), Núñez (min.74), Strand Larsen (min.93) y Ristic (min.94), por el Celta, y a Merino (min.65) y Magunazelaia (min.95), por la Real Sociedad.

--ESTADIO: Abanca Balaídos. 20.903 espectadores.