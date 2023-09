La Real Sociedad prueba la dureza de la Champions

El equipo de Imanol Alguacil pone contra las cuerdas al Inter, pero deja escapar la victoria en el tramo final



MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad no encontró el premio que buscó con insistencia en su estreno de este miércoles en la Liga de Campeones 2023-2024 y se tuvo que conformar con un punto al empatar (1-1) en el Reale Arena ante el favorito de su grupo y actual subcampeón, el Inter del Milán italiano, al que maniató y dominó, pero que no perdonó su única oportunidad en el minuto 87.

El equipo donostiarra firmó un gran partido salvo en el tramo final. Ahí, perdió la fuerza con la que había controlado y desdibujado a su rival, arrollado en el inicio de cada parte, pero que demostró que en la Champions es una competición de extrema dureza donde todo cuenta y que al final se llevó un valioso punto con el tanto postrero de Lautaro Martínez, que igualó el tempranero de Brais Méndez.

El actual subcampeón, que llegaba en pleno forma a San Sebastián, fue 'devorado' por el tremendo arranque local. El conjunto 'txuri-urdin' arrancó con una marcha más y, sobre percutiendo mucho por el costado izquierdo, encontró muy pronto premio. Tras un cabezazo de Brais Méndez y un potente remate a la madera de Ander Barrenetxea, el centrocampista gallego no perdonó un grave error en la salida de balón de Alessandro Bastoni, uno de los cuatro jugadores que se mantuvieron en el once respecto al de la final de Estambul.

El gol asentó a una Real, que no aflojó en su intensa presión sobre un Inter desdibujado y que fue incapaz de acercarse a la portería de Alex Remiro. Lautaro Martínez fue neutralizado totalmente por Igor Zubeldia y Robin Le Normand, que no le dejaron participar, mientras que Mikel Merino y Martín Zubimendi barrían al mediocampo 'neroazzurro', con Nicolò Barella y Henry Mkhitaryan poco participativos.

Sin embargo, el dominio realista no se tradujo en más ocasiones sobre la portería de Yan Sommer. Take Kubo estaba bien controlado y era Barrenetxea el que lo trataba de compensar en el lado contrario para un equipo que volvió a acelerar en el tramo final del primer acto, con por fin algo de protagonismo para el futbolista japonés. Primero, un gran centro lo cabeceó fuera por poco Le Normand y luego probando suerte con un disparo cruzado que no sorprendió al veterano portero suizo.

SOMMER SOSTIENE AL INTER

El descanso no trajo la reacción del triple campeón de Europa, incapaz de superar la todavía enérgica presión de los de Imanol Alguacil y que siempre veían de lejos a Remiro. Lo mejor fue que esta vez no tuvo un castigo en forma de goles que le habrían complicado mucho más el encuentro, gracias en buena parte a Sommer, atento a una falta de Brais Méndez y 'felino' para sacar un cabezazo muy cerca de un Mikel Oyarzabal que casi ya celebraba el gol.

Simone Inzaghi buscó rápidamente soluciones con un triple cambio, entre ellos el francés Marco Thuram, de cara a animar a Lautaro Martínez. Alguacil respondió con Ali Cho y Aihen Muñoz para refrescar a un equipo que con el paso de los minutos fue pagando el exigente esfuerzo, aunque tuvo de nuevo una buena ocasión con un cabezazo de Mikel Merino que tocó el travesaño.

Y el tramo final, ya sin tanta fuerza en sus piernas y con los cambios sin aportar mermando el nivel, fue 'neroazzurro'. El actual subcampeón, con el susto de la expulsión de Barella que fue retirada tra el aviso del VAR, pudo tener algo más de comodidad para generar y aunque no agobió, aprovechó la mejor que tuvo para empatar. Un disparo de David Frattesi que se marchaba fuera encontró a Lautaro Martínez para poner un jarro de agua fría en el último suspiro y dibujar un final sufrido para los locales.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 1 - INTER DE MILÁN, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (Muñoz, min.62); Brais Méndez (Pacheco, min., Zubimendi, Mikel Merino; Kubo (Odriozola, min.72), Barrenetxea (Ali Cho, min.62) y Oyarzabal (Sadiq, min.72).

INTER: Sommer; Pavard, De Vrij (Acerbi, min.76), Bastoni (Dimarco, min.55); Dumfries, Barella, Asllani (Frattesi, min.55), Mkhitaryan (Alexis Sánchez, min.70), Augusto; Lautaro Martínez y Arnautovic (Thuram, min.55).

--GOLES.

1-0, minuto 4. Brais Méndez.

1-1, minuto 87. Lautaro Martínez.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Traoré (min.89) y Zubeldia (min.95), por la Real Sociedad, y a Asllani (min.13), Mkhitaryan (min.60) y Pavard (min.70), por el Inter.

--ESTADIO: Reale Arena.