Rivaldo: "Messi ha dicho 'basta, es momento de asumir mi posición de líder'"

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha señalado este viernes que el capitán blaugrana Leo Messi ha dicho "basta" y ha querido asumir su posición de "líder" dentro del vestuario y del campo, con exhibiciones como la del miércoles ante el Tottenham en la Liga de Campeones, con dos goles incluidos.

"Creo que Messi ha dicho basta, es el momento de reasumir mi posición como líder y marcar la diferencia en los partidos", aseguró Rivaldo en un acto de 'Betfair', casa de apuestas de la que es embajador.

En cuanto a Arthur Melo, ve en su compatriota al nuevo Xavi Hernández. "Estoy seguro de que Arthur acabará siendo un regular en el once del Barcelona, demostrando sus habilidades para ser un nuevo Xavi. Puede ser su sustituto más aproximado", aportó.

No está preocupado además por el hecho de que la defensa blaugrana esté encajando demasiados goles. "Siempre es mejor evitar conceder goles, pero el Barcelona se enfrentaba a un equipo fuerte que necesitaba ganar. Además, el segundo gol de los Spurs fue una suerte", relativizó en este punto.

De cara al duelo del domingo en Mestalla, confía en Messi para superar esta "difícil" prueba. "Los jugadores deben mantener esta actitud, todos concentrados y marcando correctamente y con Messi manteniendo este nivel. Creo que el Barcelona se llevará los tres puntos en Valencia", auguró.

Por otro lado, sobre el Real Madrid, reconoció la dificultad que tiene sobrevivir a la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. "Nadie puede negar la importancia de Ronaldo en el equipo ya que solía marcar en casi cada partido, pero creo que solo es un mal momento", argumentó.

"Las cosas no están saliendo como esperaban. El Madrid debe levantarse rápido porque todavía no hay nada perdido. Pienso que el Madrid solo necesita un poco de suerte, no creo que necesiten fichar grandes jugadores en el siguiente mercado", aportó.

Eso sí, en la Liga de Campeones sigue siendo "uno de los favoritos", como vigente tres veces ganador que es. "Hay 31 clubes que tratarán de batirles y acabar con su supremacía. Por esta razón el equipo tiene más presión que los demás, pero el Madrid debe ser uno de los favoritos", aseguró.