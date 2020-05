Rivaldo: "Es normal que Courtois piense así, quedan muchos partidos para recortar dos puntos"

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha dado normalidad a las declaraciones del portero del Real Madrid Thibaut Courtois sobre el posible cierre anticipado de la temporada y dar por campeón al Barça, pues cree que lleva razón sobre que quedan demasiados partidos como para poder remontar los dos puntos de desventaja.

"Las palabras de Courtois no me parecen polémicas porque se tratan de comentarios perfectamente normales viniendo de un futbolista que está luchando por el título y que sabe que, en circunstancias normales, tendría muchos partidos por delante para recortar la diferencia de dos puntos", comentó el embajador de Betfair.

Rivaldo hace alusión a las declaraciones en las que Courtois opinó que sería "injusto" que el Barça fuera campeón, con 2 puntos de margen sobre el Real Madrid, cuando en los Clásicos de esta temporada se dio un empate y un triunfo blanco. "Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos", apuntó.

En este sentido, el brasileño aseguró no conocer "ningún club" que no esté en condiciones de remontar sus posiciones y que no se sintiera mal por una cancelación de la Liga antes de hora. "Lo mejor es que se pueda terminar el campeonato y sólo así coronar al nuevo campeón", valoró.

Por otro lado, pidió al entrenador del Barça, Quique Setién, que mire a la Masía en caso de reanudación del campeonato para paliar la plantilla corta que tiene a sus órdenes. "El Barcelona decidió vender algunos jugadores en enero lo que, con las lesiones que sufrió Suárez o Dembélé, ha dejado una plantilla corta. Setién va a tener que gestionar con mucho cuidado sus recursos en esta fase y seguramente tenga que tirar de la gente de la cantera", indicó.

El exjugador se mostró preocupado por tener que jugar a puerta cerrada, algo que entiende que es inevitable y perjudicial para el Barça. "El Barça ha ganado trece partidos y sólo ha concedido un empate, ante el Real Madrid, en su estadio. Creo que jugar a puerta cerrada será un problema para que logren el título", afirmó.

Por último, sobre los riesgos por el coronavirus, fue optimista. "Creo que en la élite los equipos tienen buenos equipos médicos y suficientes medidas para casi eliminar cualquier riesgo para la salud de los jugadores. Tendrán todo el cuidado necesario. Todo saldrá bien", concluyó.