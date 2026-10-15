Roban en la casa de Antony durante el Betis-Oporto: "La noche terminó en rabia, tristeza y frustración"

El jugador del Real Betis Antony Matheus dos Santos. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Betis Antony Matheus dos Santos sufrió en la noche del miércoles, mientras disputaba el partido de fase liga de la Liga de Campeones frente al Oporto, un robo en su domicilio particular, "una situación muy triste e indignante" que convirtió una noche que prometía ser brillante en "rabia, tristeza y frustración".

"Hoy quiero compartir por aquí una situación muy triste e indignante. Una noche que prometía ser brillante terminó convirtiéndose en una noche de rabia, tristeza y frustración. Han entrado a robar en mi casa. Es difícil explicar lo que se siente cuando invaden tu hogar", comunicó el jugador del Real Betis en su cuenta de 'Instagram'.

El extremo brasileño, que participó en casi la totalidad del partido en la victoria del Real Betis ante el Oporto (3-2) en La Cartuja, sufrió durante el transcurso del partido un robo en su vivienda particular. "Saber que todo aquello que hemos conseguido con tanto esfuerzo, trabajo y dedicación se lo ha llevado alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que librar para conseguir cada cosa", apunta.

Un Antony que confiesa que lo que más le duele y más rabia le da es "la sensación de inseguridad" en el lugar donde debería sentirse "más protegidos". "Es mirar a mi familia y ver en los ojos de las personas que más quiero el miedo y la inseguridad que deja una situación así.

"No existe ningún bien material en el mundo que valga más que la vida, la tranquilidad y el bienestar de mi familia. Todo lo que hemos perdido podremos volver a conseguirlo", recalcó.