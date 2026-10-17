Rodríguez Uribes: "No se puede utilizar el nazismo, ni matizándolo"

Archivo - Jose Manuel Rodríguez Uribes - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, explicó que Javier Tebas será investigado de oficio por sus declaraciones comparando la propaganda nazi con los medios de comunicación del Real Madrid, algo "terrible" pese a los "matices" del presidente de LaLiga que puede ir en contra de la ley.

"Se va a estudiar por parte del régimen jurídico del Consejo Superior de Deportes. Lo van a hacer de oficio y esa es una derivada que veremos hasta dónde llega. En todo caso, lo que yo quiero decir es que no es aceptable, no es asumible", dijo en declaraciones al programa Tablero Deportivo de RNE, que recoge Europa Press.

"Yo entiendo que el fútbol despierta pasiones, que hay muchas críticas de unos, de otros, y eso forma parte de la normalidad del fútbol. Pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Hablar del nazismo, hablar de Goebbels, en relación con un club que es el Real Madrid, pero que podría ser cualquier otro", añadió.

Rodríguez Uribes apuntó que el presidente de la patronal no puede usar esa "comparación terrible". "El presidente de la liga tiene que tener un papel institucional, de una neutralidad, incluso cuidar a todos los clubes. Aunque el Real Madrid haga críticas, se pueden responder racionalmente, argumentando. Él tiene que tener por encima esa mirada, esa visión institucional y, en ningún caso, puede utilizar una comparación que es terrible", dijo.

"Es que estamos hablando de, probablemente y sin probablemente, el peor episodio de la historia del siglo XX en el mundo. La II Guerra Mundial, el holocausto y un régimen de terror. Y, por tanto, comparar a un club de fútbol, señero, como el Real Madrid, que podría ser cualquier otro, con Goebbels y con el nazismo, pues es inaceptable. Más allá de si hay alguna responsabilidad disciplinaria, yo creo que debería empezar por disculparse", añadió.

Además, el presidente del CSD no aceptó que Tebas aclarara en su comparación que no hablaba de ideología ni la afición blanca, sino técnicas de propaganda. "Esos son matices y, digamos, consideraciones que no son razonables, que no son presentables. No se puede utilizar el nazismo, pero ni siquiera matizándolo. Es una acusación de tal calibre, tan grosera, tan burda y tan dura y tan difícil, que yo creo que él tiene que decir 'me he equivocado, ha sido desafortunada la comparación, pido perdón y, además, mi obligación es ser neutral y voy a tratar de que el Real Madrid esté cómodo en la liga como todos los demás'", afirmó.

Por otro lado, Rodríguez Uribes no quiso adelantar acontecimientos sobre una posible sanción. "No lo sabemos porque hay que estudiarlo. Pero es verdad que la ley exige a los dirigentes deportivos normas, cumplimiento de deberes deontológicos y normativos que tienen que ver, también, con esa dimensión disciplinaria. Y yo creo que eso hay que valorarlo y estudiarlo. No me gusta nunca hablar antes de tiempo, pero desde el punto de vista de la responsabilidad, creo que estas acusaciones y esta comparación es inaceptable y deberían ser rectificadas por el señor Tebas", zanjó, confesando que no ha tenido contacto con el Madrid.