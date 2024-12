Rodríguez Uribes: "La RFEF establece que no se puede presentar nadie que esté inhabilitado judicialmente"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado este lunes que la propia Real Federación Española de Fútbol ya establece en sus estatutos que cualquier candidato a su presidencia no puede "estar inhabilitados judicialmente", y remarcó que el organismo necesita a una persona al frente que de "estabilidad y tranquilidad" y que sea "una persona de altura de miras".

"Cualquier persona que se presente a la presidencia de la RFEF tiene que ser una persona que esté en condiciones de defender esas ideas de altura de miras, de estabilidad y de tranquilidad y que no esté en una situación digamos penal que lo imposibilite, la personas concretas no debo decir sí o no". afirmó Uribes a los medios tras acudir al evento 'Unidos por la Discapacidad', organizado por la Oficina del Parlamento Europeo, la Representación de la Comisión Europea en España, ONCE y LaLiga Genuine.

Rodríguez Uribes replicó así a la posibilidad de que el gallego Rafael Louzán se postule como el gran favorito según varios medios a ser su nuevo presidente, pese a que este tiene una condena por inhabilitación. El presidente de la Federación Gallega la tiene recurrida, por lo que no es firme, un resquicio jurídico al que se aferraría para presentarse.

En este sentido, el dirigente recalcó que "hay que cumplir algunos requisitos". "Por supuesto, los que establece la propia federación, que dice que no se puede presentar nadie que esté inhabilitado judicialmente", aseveró.

"Lo que debo decir es que aprovechen esta oportunidad para hacer unas elecciones que nos den tranquilidad, estabilidad y que permitan que los próximos años sean años de éxito y de normalización de la Federación Española de Fútbol", zanjó Rodríguez Uribes, que reiteró que el papel de su organismo es el de "garantizar que se hagan las cosas bien".

Además, recordó que no es momento de hacer "futuribles" a la presidencia de la RFEF, porque están en el momento de la presentación de avales, y que hasta ahora "no se ha producido ninguna candidatura oficial". "Debemos esperar. Es el momento de aprovechar esta oportunidad democrática, para dar pasos que vayan en la dirección de la estabilidad y de la normalización de la federación después de unos tiempos muy convulsos y muy complicados", apuntó.

El presidente del CSD recordó que la Federación tiene que "gozar de autonomía respecto al CSD, a los clubes, a LaLiga y respecto a todos". "Depende de los asambleístas, que son los que tienen que votar, yo no debo pronunciarme", dijo.

Uribes recalcó que "la dirección" que se va a tomar desde su organismo "es la de garantizar siempre la legalidad, la normalización de una Federación importantísima, su autonomía". "Esos son los criterios que a mí me marcan y que me impulsan en mi posición de presidente del CSD", subrayó.

"Todos tenemos ganas de que haya un presidente porque tenemos un Mundial por delante. Tendrá que decidir formalmente la FIFA el día 11 de diciembre, pero es un Mundial muy ilusionante en el que llevamos trabajando mucho tiempo. La RFEF también, por supuesto, de una forma muy central, pero el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de España", expresó Rodríguez Uribes.

Un Mundial 2030 que "ilusiona muchísimo" y para el que se necesita que la Federación esté "fuerte, tranquila, sin sobresaltos y que se piense en el interés general de España y del fútbol". "Celebrar un nuevo Mundial después del 82, es un motivo de felicidad, de satisfacción y de orgullo", apuntó.

El presidente del CSD confesó que está "permanentemente en contacto" con FIFA y con UEFA. "Conocía buena parte de ese informe. Es un informe que subraya las potencialidades de nuestro país, de la candidatura en su conjunto. España es un país extraordinario para organizar grandes eventos deportivos, y además con éxito", añadió.

"Tenemos infraestructuras, ciudades fantásticas, grandes estadios, aficiones, un país con todo el desarrollo necesario para celebrar con garantías eventos de esta naturaleza. La FIFA es muy consciente de eso, y ese liderazgo de España está muy presente también en ese informe. Hay cosas que mejorar, pero tenemos hasta 2030 para hacer esos deberes", concluyó el presidente del Consejo Superior de Deportes.