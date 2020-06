Ronaldo Nazario: "Creo que el formato de la Champions es el más justo y ganará el que más arriesgue"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario dejó claro este jueves que el formato que ha elegido la UEFA para acabar la Liga de Campeones "es el más justo para la situación" y que coronará "al que más arriesgue", y declaró que el FC Barcelona debería pasar a esa 'Final a 8' y que "para nada está decidida" la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid, pese a la victoria inglesa en el Santiago Bernabéu (1-2).

"Todos mis logros más importantes fueron con este formato y creo que es el más justo para esta ocasión porque no daba tiempo si fuera de otra manera. Va a tener mucha emoción y va a ser en pocos días, pero tendremos un campeón en el césped", señaló Ronaldo durante una rueda de prensa telemática organizada por el Banco Santander, del que es embajador global, tras la confirmación de la vuelta de la Liga de Campeones.

El presidente del Real Valladolid no cree que vaya a haber "equipos perjudicados" por esta 'Final a 8', ni siquiera el PSG que no ha podido reanudar su liga. "Todos van a tener tiempo suficiente para entrenar incluso los que no están jugando ligas nacionales, va a ganar el que sea mejor en el campo", zanjó.

El doble campeón del mundo recordó que existía "la amenaza de no terminar" el torneo. "Imagina un año sin un campeón", avisó. "Este formato será bastante emocionante y los equipos no van a tener segunda oportunidad, el que gane será el que arriesgue más y tendremos un campeón justo", admitió, confesando que se ha "echado de menos" la competición.

"Portugal es un país increíble, bien preparado y dio una lección al mundo de como salir de la crisis. La Champions allí va a ser maravillosa. Está por decidir que haya público, pero no creo que beneficie a los aficionados españoles, lo normal es que no haya público", añadió sobre la sede elegida por la UEFA para esta 'F8'.

Sobre la eliminatoria de octavos entre el FC Barcelona y el Nápoles, una de las que queda por decidirse, opinó que el conjunto de Gennaro Gattuso "va a salir más fuerte" tras conquistar este miércoles la Copa de Italia, pero que el Barça, pese a jugar "sin afición", tiene "calidad". "No veo muy claro que el Nápoles le elimine, lo normal es que el Barça sea el que pase", zanjó.

"El Manchester City tiene un compromiso con el Real Madrid que va a ser muy duro y que para nada está decidido. Jugar sin afición puede equilibrar un poco más el partido, seguramente veremos un gran encuentro", puntualizó del choque entre los de Pep Guardiola y los de Zinédine Zidane, con el 1-2 del Santiago Bernabéu favorable a los primeros.

"REAL MADRID Y BARÇA NO PUEDEN FICHAR A TODO EL MUNDO"

Por otro lado, Ronaldo fue cuestionado sobre posibles fichajes y un mercado que augura "bastante movido" remarcó que Lautaro Martínez, que suena para el Barça es un "muy buen delantero" y que ya está "en un gran equipo" como el Inter. "No sé lo que es mejor para él, no me atrevo a decirlo, pero tampoco está mal como problema decidir entre Inter y Barça", puntualizó.

"Haaland es un gran jugador, no llegamos todavía en presupuesto para el Valladolid", bromeó del delantero noruego. "Es todavía joven y ha hecho un año bastante bueno, con muchos goles, pero vamos a ver como termina. Seguro que los equipos grandes le van a mirar, pero el Real Madrid tiene muy buenos jugadores y está Benzema que cada domingo mete goles", remarcó.

Al alemán Werner, del Leipzig y fichado este mismo jueves por el Chelsea, no le conoce y no se atrevió a "opinar" sobre si Barça y Real Madrid le habían dejado escapar, pero aclaró que "no pueden fichar a todo el mundo. "Son pocos delanteros los que deben estar allí", indicó.

"Cavani y Luis Suárez son otros dos grandes delanteros que siguen marcando muchos goles. Suárez acaba de volver y tiene muy buena pinta para este fin de temporada. De Cavani no sabemos lo que va a pasar y donde va a ir", comentó de los dos uruguayo.

Del Barça también habló de un Arturo Vidal, del que cree que "jugaría en cualquier equipo" y que aunque no es titular "cuando entra marca y tiene una intensidad increíble", y de un jugador de futuro como el brasileño Matheus, cedido en el Valladolid. "Parece que va a regresar al Barça, pero seguro que tendrá minutos con nosotros en este final", puntualizó.

"Vinicius y Rodrygo serán jugadores importantes y tienen que seguir mostrando su calidad y ganando espacio en el fútbol mundial. Ahora no son titulares indiscutibles en el Real Madrid, pero tienen calidad y potencial para serlo", expresó sobre sus dos jóvenes compatriotas.

Además, Ronaldo situó, en este orden, a Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo como los cuatro mejores del mundo en su opinión, y resaltó que el futbolista que más se le parece en la actualidad es el francés Kylian Mbappé. "Me recuerda la velocidad que yo tenía y como finaliza", manifestó. "Iría a por él", aseveró si el Valladolid tuviese el dinero para hacer un fichaje estelar.

El exdelantero se mostró "en contra" de la vuelta este jueves del fútbol en Brasil porque el país "está en el pico de la curva y los contagios por coronavirus siguen subiendo", y se refirió a las palabras que dijo el italiano Fabio Capello en una entrevista en la que señalaba que el brasileño le creó problemas con sus fiestas y que se negaba a bajar de peso.

"No me negaba, es que no quería pesarme cada día", explicó entre risas, detallando que "sí" que bajaba "cuando hacía falta". "Tuvimos pequeños problemas que hemos arreglado, nos hemos encontrado un montón de veces y todo queda en una anécdota. Es uno mejores entrenadores de la historia y un gran amigo", sentenció.