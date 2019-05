Ronaldo tilda de "lamentable" la subida del precio de las entradas para el Rayo-Valladolid

Publicado 09/05/2019 15:21:49 CET

"Trabajo por el futuro del Valladolid, no descarto jugar la 'Champions' porque a la ambición no hay que ponerle límites"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha calificado de "lamentable" y "bastante oportunista" la subida de precios para el penúltimo encuentro de LaLiga Santander entre el Rayo Vallecano y el conjunto blanquivioleta, que se disputa este domingo (18:30 horas) en Vallecas.

"Es lamentable, me parece bastante oportunista. Vamos a ir a jugar una 'final' importante y hemos habilitado autobuses para que, los que han comprado entradas, puedan venir a Madrid. Contaremos con 800 aficionados en Vallecas. Ha habido mucha gente del Rayo que ha ofrecido su abono y demostrado su buen corazón", comentó en la presentación en Madrid de Banco Santander de las acciones para la final de la Liga de Campeones.

Ronaldo Nazario, que se declaró "muy ilusionado" con el futuro del club vallisoletano, confía en poder lograr la permanencia en LaLiga Santander en los dos partidos que restan de campeonato, el último ante el Valencia que podría jugarse la 'Champions'. "Faltan dos finales. Ojalá los Dioses nos ayuden, porque el VAR no lo va a hacer", indicó.

A pesar de ello, el exjugador brasileño aclaró que confía en el uso de la tecnología. "El VAR ha venido para quedarse y hacer justicia. Se va a ajustar y hay muchas decisiones que son interpretables. El fútbol es también esto: dudas y polémica", manifestó acerca de la 'polémica' aplicación del VAR este curso.

'O Fenómeno' confesó que no pensaba que iba a "sufrir tanto" en el palco y a "engancharse tanto" con el Real Valladolid en su primera temporada. "Es una sorpresa agradable para mi que sólo el fútbol puede conseguir. Si salimos bien de este año, los siguientes van a ser mucho mejores", declaró.

"Cuando llegué estaba todo hecho y luego me centré en planificar el futuro del club. Queremos hacer dos grandes ciudades deportivas y la reforma del estadio es muy importante. Desde el 82 no se ha hecho nada y nuestra afición merece una experiencia mejor. En el lado deportivo no puedo ayudar con los kilos que tengo de más", bromeó.

Por otro lado, el presidente del club pucelano se felicitó porque mantuvieran en el cargo al entrenador Sergio González. "Estoy muy contento con él, Nos trajo a Primera y tiene toda mi confianza. No pienso interrumpir el trabajo de un entrenador durante una temporada. Las decisiones se toman a principios y a finales de temporada", argumentó.

Finalmente, el Embajador de Banco Santander apuntó cuál es su sueño a medio y largo plazo. "No descarto que el Valladolid pueda disputar la Liga de Campeones. No voy a poner límites a mi ambición. La ciudad y la afición desean afrontar retos y vamos a trabajar para lograr un futuro mejor", sentenció.