Rubiales, sobre el control económico de LaLiga: "Me mantengo totalmente en mis declaraciones"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado que se mantiene "totalmente" en sus declaraciones sobre la "falta de sensibilidad" y la "discrecionalidad" de LaLiga en la aplicación de las medidas sobre el control económico, después de que el organismo que preside Javier Tebas le pidiese este mismo lunes que rectificase.

"En esas declaraciones dije que era evidente que algo había fallado y que había cuestiones que eran discrecionales, y me mantengo totalmente", declaró ante los medios de comunicación a su llegada a la Gala Anual de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

En una reciente entrevista a El Heraldo, el presidente de la RFEF aludió a la "falta de sensibilidad" y "discrecionalidad" de LaLiga en la aplicación de las medidas sobre el control económico implantadas desde 2013. Este lunes, LaLiga tildó de "infundadas" sus declaraciones y le exigió una rectificación.

Además, el máximo mandatario de la RFEF explicó que la relación con Tebas y LaLiga continúa "exactamente igual". "Nosotros ofrecemos diálogo y si ellos quieren dialogar hablaremos y, sino, no podremos hablar. No se puede obligar a hablar. El diálogo siempre lo vamos a ofrecer para llegar a acuerdos", apuntó.

Por otra parte, Rubiales valoró la elección del Benito Villamarín como sede de la final de Copa del Rey. "Se han dado las explicaciones en Junta; ha sido la primera vez que se hace mediante concurso negociando. Ha sido la mejor propuesta, la que cumplía con todos los condicionantes y, por lo tanto, ha sido bastante sencillo tomar la decisión en Junta", indicó.

"PIDO A TEBAS QUE SE DEJE DE PAMPLINADAS Y ACTÚE CON RESPONSABILIDAD"

Tras la gala, en una entrevista en Radio MARCA, Rubiales volvió a evitar retractarse de sus declaraciones sobre el control económico de LaLiga. "Se tienen que centrar más en mejorar el control económico, en mejorar los horarios, en escuchar a la gente, en dejar que los periodistas preguntéis -a pie de campo- y en mejorar todo ese tipo de cosas que en un estado de libertad es lo habitual", subrayó.

En este sentido, aseguró que "parece que hay gente que está deseando" que entren "en broncas". "Yo no quiero entrar ya más en broncas, yo lo que quiero es sentarme con LaLiga y avanzar por el fútbol. Queremos que los continuos guiños que hacemos para sentarnos, hablar y dialogar sean atendidos", afirmó.

"Todavía no he podido sentarme con Javier Tebas, siempre tiene alguna reunión o algo y acaba por no venir. Tenemos que actuar con responsabilidad; yo estoy tratando de hacerlo y le pido la misma responsabilidad, que se deje de pamplinadas y de estar con críticas continuas cuando hay cosas importantes. Los horarios, velar por si se tiene o no que jugar los lunes, que yo entiendo que no... son cosas que nos interesan a todos. Lo demás parece un diálogo de niños que a mí me cansa, y no quiero entrar más", continuó.

Uno de estos asuntos sobre los que tratar sería el partido de los lunes. "Las quejas son crecientes, porque tenemos que empezar a entender que que haya partido los lunes no le gusta a nadie. Probablemente podríamos abrir otro abanico de horario los viernes. LaLiga debe escuchar a las aficiones y a todos los que amamos el fútbol. Por ejemplo, que se juegue a las nueve de la noche en Zaragoza, cuando sería más fácil poner el partido a las nueve de la noche en Las Palmas ahora en invierno; lo mismo con el verano", expuso.

"Creo que lo que hay es una desazón en todos los que amamos el fútbol porque vemos que se priman otras cuestiones que son únicamente negocio, negocio y negocio. El negocio está muy bien, es muy importante y le damos mucho valor, pero nunca rompiendo los valores esenciales del deporte, de la salud y sobre todo el respeto a todos los que amamos el fútbol, sobre todo los aficionados", prosiguió.

Sin embargo, el dirigente federativo no quiso hacer 'sangre' con el frustrado partido de LaLiga Santander entre Girona y FC Barcelona en Miami. "Hemos tenido mucha firmeza en nuestra forma de defender nuestras convicciones y también mucha elegancia con el desenlace", recordó.

En otro orden de cosas, Rubiales informó de los avances de Bilbao como sede de la Eurocopa. "Se ha recuperado la normalidad con todas las instituciones del País Vasco. A falta de los últimos flecos que hay que arreglar, de papeleo, tenemos un Athletic Club ayudando en todo, incluso cediendo parte de su sede para que podamos trabajar desde el propio estadio. Tenemos el compromiso del Ayuntamiento, del Gobierno vasco y también del Gobierno de Bizkaia; se dan todos los condicionantes para que no haya ningún problema, para que sea una sede magnífica, el estadio es espectacular", insistió.

Por último, valoró el apoyo con el que ahora cuentas las futbolistas de la selección femenina en la RFEF. "La inversión tremenda que hemos hecho es para que se haga justicia. Ellas tienen calidad, pero cuando ven que ponemos a su servicio los mejores médicos, los mejores entrenadores... Todas las futbolistas de las selecciones saben que se les tratará, como mínimo, exactamente igual que al resto de futbolistas", concluyó.