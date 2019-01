La Liga exige a Rubiales una rectificación sobre la "discrecionalidad" del control económico a los clubes

Publicado 28/01/2019 12:17:13 CET

La Liga ha tildado de "infundadas" las declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre las medidas de control económico a los clubes profesionales y le exige que haga una rectificación porque fueron tomadas, según ella, de acuerdo a la Ley del Deporte y los estatutos y órganos disciplinarios de la patronal de clubes.

En una reciente entrevista a El Heraldo, el presidente de la RFEF alude a la "falta de sensibilidad" y "discrecionalidad" de LaLiga en la aplicación de las medidas sobre el control económico implantadas desde 2013.

"Efectivamente, algo no se está haciendo bien con el control económico.

Desde mi punto de vista, hay clubes históricos que lo han pasado mal. Y no se ha tenido la sensibilidad de, en momentos determinados, escucharlos con detenimiento. Porque se ha creado un control económico, que es positivo en muchas cuestiones, pero que también ha derivado en decisiones de descensos. Las medidas que se han aplicado no estaban bien tasadas, es decir, que tenían, no voy a decir arbitrariedad, pero sí discrecionalidad.

Esto, para mí, es la parte negativa del control económico", indicó Rubiales.

En este sentido, LaLiga señaló que las decisiones sobre el control económico han sido tomadas "conforme a La Ley del Deporte, el Real Decreto de Disciplina Deportiva, los Estatutos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y respetando la independencia de los órganos disciplinarios de LaLiga, con las plenas garantías de los clubes afectados, para el ejercicio de su derecho de defensa".

LaLiga recuerda que las sanciones impuestas pueden ser recurridas por los clubes en el Comité de Segunda Instancia de la Licencia UEFA de la RFEF. Dicho órgano, ha ratificado recientemente las decisiones de LaLiga respecto a las medidas en el control económico aplicadas al Reus este mes de agosto.

Asimismo, subrayó que las sanciones que condujeron al descenso de categoría del Elche, Guadalajara y Murcia fueron ratificadas por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid, en los dos primeros casos, y en el del Murcia, por la Audiencia Provincial de Madrid.

"Por lo que los referidos 'clubes históricos' fueron 'escuchados' con detenimiento, no solo por LaLiga, si no por instancias administrativas y judiciales", destacó LaLiga, que calificó de "infundadas" las declaraciones de Rubiales y le "exige una rectificación" por parte del presidente de la RFEF.