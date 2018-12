Rubiales: "Ha sido agradable comprobar que el Barça ha mirado por el bien general"

Publicado 13/12/2018 14:10:34 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, reiteró este jueves su satisfacción de que no se juegue finalmente esta temporada el partido en Miami (Estados Unidos) y agradeció que el FC Barcelona haya "mirado por el bien general".

"Ha sido agradable comprobar que el Barça ha mirado por el bien general", celebró Rubiales a su llegada a la Gala del 80 aniversario de Marca. "Lo del Barça es una situación coherente. Ellos han explicado que no quieren acudir a algo donde no haya un consenso mínimo y creo que es un paso inteligente y responsable, que confirma que este partido no iba a ir a ningún lado como dijimos hace tiempo", añadió.

El dirigente dejó claro que no había habido "ninguna amenaza" al conjunto catalán por parte de la FIFA y la UEFA por si jugaba este partido, y vio bien que Javier Tebas, presidente de LaLiga, abandonase también la petición de una medida cautelar porque "obviamente no tenía ni pies ni cabeza seguir adelante para una cuestión donde se ha acabado la causa".

"La cautelarísima es una medida de urgencia, pero estoy convencido de que hasta le ha podido salir bien la jugada quedando al margen el Barça porque el juez lo tenía claro", subrayó Rubiales, que ironizó al decir que a Tebas "desde luego no le están saliendo muy buen las ideas que tiene últimamente" y que si tiene una "actitud obsesiva es un problema de él". "Nosotros vamos a seguir intentando mirar por el bien del fútbol y tratando de buscar consensos", indicó.