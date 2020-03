Rubiales, sobre los test de LaLiga: "Es irresponsable, insolidario y totalmente antipatriota"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha calificado de "irresponsable" y de "totalmente antipatriota" que LaLiga esté realizando test de coronavirus a todos los jugadores de LaLiga Santander, sabiendo que hay muchos enfermos con síntomas y que está "en juego la vida de mucha gente", y ha afirmado que eso demuestra que el organismo que preside Javier Tebas es ajeno a "la realidad".

"Me parece irresponsable y fuera de todo lugar que, habiendo pacientes y sabiendo que está en juego la vida de mucha gente, se estén utilizando test en las plantillas de Primera División, cuando hay gente que los necesita. Me parece que es desconocer totalmente la realidad. Estamos confinados, nuestro Gobierno nos han dicho que hay que quedarse en casa. Dan igual esos efectos, si estás contagiado o no", declaró en una comparecencia telemática tras una reunión este martes con las Federaciones Territoriales.

En este sentido, recordó que el hecho de que diesen positivo en las pruebas no cambiaría la recomendación para los futbolistas: quedarse en casa. "Da igual, porque el resultado -para ese futbolista- es el mismo. Si da positivo y no tiene síntomas severos, seguirá confinado en casa; si presenta síntomas severos, esa es la persona que necesita un test. No lo necesita un futbolista", manifestó.

Además, solicitó la ayuda de los clubes para poner al servicio de las autoridades sanitarias todo el material que puedan aportar. "Pido por favor que todos aquellos (clubes) que tengan mascarillas, test o guantes los pongan a disposición en la Administración. Hacer los test, desde nuestro de vista es hasta ilegal, puede ser penado. Nos parece insolidario, totalmente antipatriota. La RFEF no está de acuerdo, todo lo contrario", subrayó.

Por otra parte, Rubiales explicó que invitó a LaLiga a participar en la reunión. "No me ha llamado Tebas, pero yo tampoco. Sí he invitado a LaLiga a participar, sería lo deseable, es una oportunidad de que estemos todos juntos. Las diferencias son públicas, notorias y notables, hay innumerables demandas, incluso querellas por ambas partes, pero en este momento está por encima el fútbol español", señaló.

Por último, afirmó que es "posible" que la RFEF ceda instalaciones para enfermos. "Nosotros disponemos de muchas camas, para enfermos, familiares, está todo a disposición y estamos deseando ayudar. Hubiera sido una gran iniciativa que LaLiga hablase con sus clubes, y que estos, que tienen residencias para jugadores, las hubiesen ofrecido. Hubiera sido una magnífica iniciativa que LaLiga pusiese a disposición del Ministerio de Sanidad todas esas camillas, siempre es importante que el deporte dé muestras de solidaridad", concluyó.