Salah y su futuro en el Liverpool: "Estoy más fuera que dentro"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El atacante egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, reveló que todavía no ha recibido una nueva oferta de contrato del club 'red', por lo que se ve "más fuera que dentro", reconociendo que su futuro no está en sus "manos", por lo que quedaría libre el próximo verano.

"Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente, estoy más fuera que dentro", dijo Salah en declaraciones a 'NBC Sports Soccer' tras el triunfo del Liverpool sobre el Southampton por 2-3, con dos goles del egipcio.

Pero tras el partido, el jugador, de 32 años, agrandó las dudas sobre su continuidad en el conjunto 'red', pudiendo marcharse gratis en julio si no renueva su actual contrato. "Llevo muchos años en el club. No hay ningún club como este. Pero al final no está en mis manos. Como he dicho antes, estamos en diciembre y aún no he recibido nada sobre mi futuro", reiteró.

"Me encantan los aficionados, y me quieren. Al final, no está en mis manos ni en las de los aficionados. Esperemos a ver qué pasa. No me voy a retirar pronto, así que sólo juego, me centro en la temporada e intento ganar la Premier League y espero que también la Liga de Campeones. Estoy decepcionado, pero ya veremos", agregó.

Además, no solo Salah acaba contrato este verano, ya que otros dos pilares del equipo inglés como Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold también tendrán libertad para negociar en enero, cuando podrán acordar con otros clubes su futuro.