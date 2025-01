Santi Denia: "Invertir en cantera es lo más barato"

El seleccionador del equipo olímpico campeón en París recogerá el premio en la gala de la APDM el 27 de enero en Madrid

El seleccionador del equipo olímpico de fútbol Santi Denia afirmó que "invertir en la cantera es lo más barato que hay" antes de recoger el próximo 27 de enero el premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en su IX Gala Anual, que se celebrará en El Beatriz Madrid Auditorio.

España volvió a ganar este verano en París la medalla de oro en fútbol en unos Juegos Olímpicos tras la de 1992 en Barcelona'92. Un reconocimiento que Santi Denia recogerá tras "cumplir un sueño", aunque aún le queda poder colgarse su medalla de oro al cuello. El día de la final el protocolo marcó que era solo para jugadores con minutos en el torneo.

Sin embargo, "ya está para todo el grupo" y le queda recibirla para poder guardarla para siempre en un rincón especial. El seleccionador español sub-21 y olímpico suma 14 años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Conoce a la perfección el talento joven del país y por eso apuntó que "la gente se está dando cuenta de que invertir en cantera es lo más barato que hay".

Santi Denia, exfutbolista y exentrenador asistente del Atlético de Madrid, se declaró "muy cholista" y cree que los rojiblancos están en posición de luchar por "todos los objetivos del club" esta temporada. Además, en una entrevista al gabinete de comunicación de la APDM el técnico rememoró el éxito en Paris 2024.

"Es un honor y un privilegio tener estos reconocimientos por parte de la prensa especializada, que sois los que opináis y a la que la gente lee y escucha. Es un reconocimiento también al grupo, al trabajo en equipo, al cuerpo técnico* a esa familia que se creó en los Juegos Olímpicos", señaló.

Para Denia, hay que ser un gestor de grupo porque en la selección no se tiene tantos días de entrenamiento como en un club. "Tienes que intentar que seas un equipo y una familia; estas palabras las usamos mucho, pero es así. Normalmente aquí vienen 23 jugadores que son titulares en sus equipos y tienes que gestionar los roles, cuando juegan y cuando no. Cuidarles porque hemos visto la importancia de los que no juegan cuando salen desde el banquillo, porque son muy buenos", dijo.

"En la final el que mete el gol es Camello, da el pase Bernabé, el que está ayudando es Turrientes todos jugadores de banquillo ese día. Con Luis en la absoluta mete el gol Oyarzabal, que sale del banquillo con el número 21, como Camello; ahora ha habido un clasificatorio sub-19 y el que mete el gol que nos da la clasificación, Pablo, sale del banquillo. Esto es así, por nuestra experiencia, no es porque sepamos más. Hay que elegir un once y un plan de partido, pero si todo el mundo mira a la misma dirección va a ser más fácil", recordó.

A su juicio, hay que ser "valiente" y "proteger" a los jugadores jóvenes. "Cuando alguien se equivoca hay que cuidarlo. Esa experiencia que han tenido conmigo y que me ayudó como jugador, porque o te mataba o tirabas para adelante. Es creer en el jugador", señaló.

EL ORO OLÍMPICO

Denia explicó que estuvo 40 días concentrados con los jugadores antes de los Juegos. "Me quedo con el crecimiento del grupo. Cuando empezó la competición, lo que les decíamos a los jugadores iba pasando. Y con eso ganas credibilidad. Es un sueño hecho realidad, es bonito para un entrenador", aseguró.

El oro llegó con sufrimiento en la prórroga ante la anfitriona, Francia, tras ir ganando 1-3 y encajar el empate en el descuento. "Recuerdo ese mensaje, después de recibir el gol en el 90. Me bajé un poco más abajo de su nivel de mirada porque había que transmitirles confianza. Son momentos difíciles, te ves con el oro y de repente empate contra Francia y un campo lleno a su favor. Les dijimos que había que buscar la espalda del central izquierdo de Francia porque daba un paso hacia delante, y así vino el cuarto gol", indicó.

En el Europeo sub-21 de 2023, España cayó en la final ante Inglaterra (1-0) con un penalti fallado en el último minuto. Una espina que Santi Denia espera sacarse en el torneo de la categoría que se disputa este verano.

"Conseguir otro oro, es la exigencia que tenemos. Vamos a intentar hacer el mejor equipo posible. El objetivo es el oro sabiendo que hay que ir paso a paso. La gente se está dando cuenta de que invertir en cantera es lo más barato que hay. Generas un sentido de pertenencia y los futbolistas están preparados porque el técnico español y en Europa es extraordinario; vienen con una formación increíble", destacó.

El exfutbolista del Atlético de Madrid entre 1994 y 2005 subrayó el buen momento de forma que vive el club colchonero, basado, en su opinión, en la buena gestión y su entrenador, el 'Cholo' Simeone. "Hay que darle la enhorabuena a la gestión del club porque han traído buenos jugadores, han hecho buenas inversiones y eso es importante para el entrenador. Cerezo, Miguel Ángel, Andrea Berta ... Todos han hecho un esfuerzo para darle al entrenador los mejores jugadores posibles", comentó.

Para el seleccionador sub-21 tener una plantilla como la del Atlético y tenerla "enchufada" y que los que salen del banquillo resuelvan es una "gran labor" de entrenador. "A nivel táctico está entre los dos o tres mejores del mundo y a nivel de gestión de grupo está claro que está sacando un gran rendimiento. Tienen opciones de pelear por la Liga, la Copa y los objetivos del club", concluyó.