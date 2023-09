Santi Denia: "Me salió no aplaudir a Luis Rubiales en la Asamblea"

LAS ROZAS (MADRID), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol Sub-21, Santi Denia, lamentó este viernes que quedase "empañada la hazaña" de la conquista del Mundial Femenino de Fútbol por lo que considera "unos hechos inadmisibles y desafortunados", y aseguró que a él no le salió "aplaudir" el discurso de Luis Rubiales en la pasada Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.

"Lo primero enviar nuestro mensaje de admiración a las campeonas del mundo, que son las protagonistas de una hazaña que va a quedar para la historia de la RFEF y de España, y algo que desafortunadamente quedó empañado por unos hechos que considero personalmente inadmisibles y desafortunados", expresó Santi Denia antes de dar la lista para el inicio de la fase de clasificación para el Europeo de 2025.

El manchego quiso pedir "tiempo para que los organismos competentes tomen sus decisiones" y también reclamó "un mensaje de unión del fútbol". "Que nos den un Mundial en 2030 es importante para el fútbol español y para el propio país", advirtió.

Sobre la Asamblea del pasado viernes, reconoció que fue invitado a acudir y que lo hizo para "escuchar". "He cometido muchos errores en mi vida y la edad y las canas me hacen ser más reflexivo. Analicé y reaccioné como me sentí, me salió no aplaudir", recalcó el exjugador, uno de los pocos que no aplaudió al término del discurso de Luis Rubiales y que "no" se arrepiente de haber ido a esta reunión.

En este sentido, eludió opinar del ahora suspendido presidente de la RFEF. "Luis ha hecho intervenciones ya y no soy quien para opinar. Hay que dar tiempo para que los organismos competentes tomen decisiones, ya se ha pronunciado la FIFA, la UEFA y los presidentes de la Federaciones Territoriales, que al final son la RFEF", zanjó Denia, que remarcó que el trabajo en las categorías inferiores es "formar jugadores en valores" y que no les hablan de "fútbol", y que defendió a Luis de la Fuente como "un tío íntegro".

El seleccionador Sub-21 ofreció este viernes la lista de convocados para los dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Europeo de 2025 ante Malta, el 8 de septiembre a domicilio, y ante Escocia, en Jaén el 11, una nómina muy renovada respecto al equipo y disputó la fase final del pasado Campeonato de Europa, de la que únicamente sobreviven el defensa Arnau Martínez (Girona) y el centrocampista Gabri Veiga (Al-Ahly).

De todos modos, Denia cuenta con futbolistas que ya despuntan en LaLiga EA Sports como los centrocampistas Pablo Barrios (Atlético) y Pablo Torre (Girona), el delantero Samu Omorodion (Alavés), una de las nuevas 'perlas', o los valencianistas Fran Pérez, Javi Guerra y Diego López. Jugadores como Nico González (Oporto), Beñat Turrientes (Real Sociedad) y Alejandro Francés (Zaragoza) aportarán su mayor experiencia en este combinado nacional.

"LAMINE YAMAL ES UN CASO EXCEPCIONAL"

"Es un año muy bonito, con la nueva generación del 2002 en adelante, y en el que habrá que trabajar más que con la anterior porque ya venía rodada con Luis de la Fuente. Creo que sólo debutan tres jugadores en categorías inferiores porque los demás han venido en otras ocasiones", expresó.

Sobre Gabri Veiga, que ha puesto rumbo a Arabia Saudí pese a su juventud, recordó que el mundo del fútbol "va cambiando". "Se están yendo jugadores de mucho nivel hacia allí, seguramente por el aspecto económico. Gabri había venido a la fase final, es un jugador muy importante y que nos gusta mucho. He hablado con él porque no tenía muchos minutos y había que manejar su estado de forma", detalló.

También se refirió a Lamine Yamal, que ha dado el salto desde la Sub-17 a la Absoluta con 16 años. "Se lo he pedido a Luis", señaló con una sonrisa. "Pero es un caso excepcional. Luis defendía que tenía que pasar por la Sub-21, pero esta explosión de calidad... La dirección deportiva ha hecho un trabajo espectacular para que esté con nosotros, le conocemos desde la Sub-15 y es una maravilla verle jugar", apuntó.

En la lista está Stefan Bajcetic, jugador de raíces serbias y que les gusta "mucho", y que le ha incluido como central pese a que su posición en el Liverpool es de centrocampista. "Puede ser un poco como Guillamón con el Valencia. En la Sub-18 con Pablo Amo jugó como central, así que no es una posición que no conozca. También nos gusta mucho de '6'", advirtió.

Finalmente, Santi Deni habló del delantero Samu Omorodion, recientemente fichado por el Atlético de Madrid, que lo ha cedido al Deportivo Alavés. "Me han hablado maravillas de él. Como dice Paco López (su entrenador en el Granada), tiene mucho margen de mejora, pero también un potencial enorme. Esperemos que nos dé mucho", deseó.

--LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB-21.

-Porteros: Pablo Cuñat (Amorebieta), Álvaro Aceves (Valladolid) y Alejandro Iturbe (Atlético Madrid)

-Defensas: Arnau Martínez (Girona), Hugo Novoa (Basilea), Alejandro Francés (Zaragoza), Hugo Bueno (Wolverhampton), Álvaro Fernández (United), Álvaro Carrillo (Real Madrid Castilla) y Rafa Marín (Alavés).

-Centrocampistas: Pablo Barrios (Atlético), Pablo Torre (Girona), Stefan Bajcetic (Liverpool), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Nico González (Oporto), Gabri Veiga (Al-Ahly) y Javi Guerra (Valencia).

-Delanteros: Samu Omorodion (Alavés), Iván Azón (Zaragoza), Diego López y Fran Pérez (Valencia), Ilias Akhomach (Villarreal) y Robert Navarro (Real Sociedad).