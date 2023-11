Sarabia hace un roto al Tottenham y el Arsenal lo aprovecha

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal se colocó segundo en la Premier este sábado al vencer (3-1) al Burnley en la jornada 12, beneficiado también por la derrota del Tottenham ante un Wolves con protagonismo del español Pablo Sarabia en dos goles en el descuento.

El equipo de Mikel Arteta tuvo que emplearse a fondo ante un rival en puestos de descenso y logró adelantarse en el descuento del primer tiempo por medio de Leandro Trossard. El cuadro visitante mantuvo sus opciones con el 1-1 de Josh Brownhill en el 54'.

Sin embargo, el Emirates volvió a rugir con el 2-1 de William Saliba a los tres minutos. Así, el Arsenal fue encontrando tranquilidad en un tramo final que trajo la goleada londinense por medio de Zinchenko y a pesar de que terminaron jugando con uno menos por la roja a Fábio Vieira en el minuto 83.

Los 'gunners' suman así 27 puntos, los mismos que el líder Manchester City, que tiene su partido este domingo contra el Chelsea, segundos con uno más que un Tottenham que encadenó su segunda derrota seguida. Los 'Spurs' se vieron sorprendidos por un Wolves que se permite dejar de mirar a la zona baja.

El delantero español Pablo Sarabia marcó el 1-1 en el minuto 91 y asistió a Lemina en el 97'. La respuesta del Tottenham a su derrota el lunes contra el Chelsea, donde cedieron su inicio de 10 partidos sin perder, había sido inmediata con el 0-1 de Johnson, que fabricó el español Pedro Porro a los tres minutos, pero el Wolves no tardó en crecer en el partido con una fuerte presión y ese golpe final.

Además, un solitario gol de Victor Lindelof, que no marcaba desde diciembre de 2020, dio los tres puntos a un Manchester United que tuvo el control del encuentro ante el Luton, aunque sin brillantez en Old Trafford. Erik ten Hag respiró con una victoria obligada para no perder el rastro de la zona de Liga de Campeones.

Un 'Top 4' por el que no pudo apretar el Newcastle, superado (2-0) por el Bournemouth y echando de menos más mordiente arriba antes las bajas de Callum Wilson y Alexander Isak. El equipo del español Andoni Iraola salió de los puestos de descenso, con su segunda victoria de la temporada en los últimos tres partidos, gracias al doblete de Dominic Solanke.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 12 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Wolves - Tottenham 2-1.

Arsenal - Burnley 3-1.

Crystal Palace - Everton 2-3.

Manchester United - Luton 1-0.

Bournemouth - Newcastle 2-0.

-Domingo.

Aston Villa - Fulham.

Brighton - Sheffield United.

Liverpool - Brentford.

West Ham - Nottingham Forest.

Chelsea - Manchester City.