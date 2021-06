La selección española ya está vacunada contra el coronavirus

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la selección española que van a disputar la Eurocopa a partir de este próximo lunes recibieron este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) sus correspondiente dosis de vacuna contra el coronavirus.

Después de varios días de incertidumbre sobre este asunto y avivado tras el positivo por Covid-19 del centrocampista Sergio Busquets, los internacionales y cuerpo técnico de la 'Roja' concentrados en la localidad madrileña fueron vacunados por los miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

"Los futbolistas convocados para la Eurocopa 2020 que se encuentran este viernes en la Ciudad del Fútbol han recibido o completado su pauta completa de vacunación contra el Covid-19", señaló el combinado nacional, que recibió su dosis a tres días de debutar en la competición ante Suecia en La Cartuja de Sevilla (21.00 horas).

La Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de la capital fue la encargada de realizar esta acción que permite a la triple campeona de Europa poder disputar "con plenas garantías de seguridad" el torneo continental que arranca en Roma este viernes "y además en plena igualdad de condiciones con otras selecciones participantes".

Hasta Las Rozas se desplazaron "una decena de profesionales sanitarios, con grados de teniente, capitán y coronel apoyados por media docena de uniformados -un teniente, dos brigadas y tres cabos del Ejército de Tierra- para administrar los viales a los futbolistas de acuerdo a la iniciativa de colaboración entre la RFEF y el Gobierno de España", apuntó el portal 'sefutbol.com'.

"Ha ido bien. Hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido para vacunarnos y nos ha tocado por la situación que sea. Hay un partido a tres días, tenemos que aceptarlo y saber de las consecuencias a corto plazo que se puedan generar. Es una gran noticia, pero espero que no tengamos ningún efecto secundario para el partido", subrayó el centrocampista Thiago Alcántara en rueda de prensa.

El jugador del Liverpool no escondió que el tema de la vacunación era "sensible" y reconoció que era "una situación nueva" para los internacionales. "Había preguntas y dudas nivel personal y había que recabar toda la información posible. Cuando quitas un poco esas dudas personales, ya entras en temas profesionales y sobre la reacción que pueda cada uno tener a corto plazo, pero a nivel futbolístico dicen que no va a haber ningún problema para este partido", remarcó.